[오늘의 국회일정] 세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 22일

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당·국민의힘 등 각 당이 21일 전국 곳곳에서 선거대책회의와 지원유세를 진행했다
- 정청래·한병도·장동혁·송언석·이준석·천하람 등 지도부가 충북·강원·전북·수도권 등에서 후보 지원에 나섰다
- 조국혁신당·개혁신당도 기초단체장·지방의원 후보 유세와 정책협약식 등으로 지방선거 지원 행보를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆의원실 세미나
10:00 김윤 의원실 등, 업무상 질병 인지 및 보상 활성화를 위한 정책 / 의원회관 제3간담회의실
◆소통관 기자회견
13:40 김현 의원, [더불어민주당 국민소통위원회 민주파출소 정례브리핑]
14:40 김승수 의원, [현안 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
07:30 충북 청주시 출근인사 / SK하이닉스 청주3캠퍼스 정문 앞
09:30 충북 청주시 현장 중앙선거대책위원회의 / 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소
11:30 신용한 충북도지사 후보·맹정섭 충북 충주시장 후보 지원유세 및 충주공설시장 방문 / 다이소 충주점 앞
14:50 우상호 강원도지사 후보·김중남 강원 강릉시장 후보 지원유세 및 주문진 시장 방문 / 주문진해안주차타워 주차장
16:40 우상호 강원도지사 후보·이정학 강원 동해시장 후보 지원유세 및 동쪽바다 중앙시장 방문 / 뉴월드상가
18:00 우상호 강원도지사 후보·이정훈 강원 삼척시장 후보 지원유세 및 삼척중앙시장 방문 / 하나로마트 삼척농협본점 앞
*한병도 공동상임선대위원장
09:30 충북 청주시 현장 중앙선거대책위원회의
16:00 전춘성 전북 진안군수 후보 지원유세 / 진안상전우체국 앞
17:30 유희태 전북 완주군수 후보 지원유세 / 용진농협 하나로마트 앞
19:00 조지훈 전북 전주시장 후보 지원유세 / 서곡광장사거리
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
15:00 안양 범계사거리 유세 / 범계사거리 백약국 앞
17:00 수원역전 유세 및 수원역로데오거리 도보유세 / 한신포차 수원역점 앞
19:00 안산시갑 후보자 합동 출정식 / 상록수역 1번출구 앞 중앙광장
*송언석 공동선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
16:30 김태규 울산 남구갑 국회의원 후보 필승결의 지원 유세 / 신정시장 동문
18:30 김두겸 울산시장 후보, 김태규 울산 남구갑 국회의원 후보 필승결의 지원 유세 / 수암시장 정문
*정점식 공동선거대책위원장
선거운동 지원
*정희용 선거대책본부장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
◆조국혁신당
10:00 이윤행 함평군수 후보 선거 유세 / 함평읍 하나로마트
13:40 김태성 신안군수 후보 정책협약식 / 김태성후보선거사무소
14:00 사순문 장흥군수 후보 선거 유세 / 장흥오일장
14:30 박홍률 목포시장 후보 선거 유세 / 유달중학교 앞
17:00 명창환 여수시장 후보 필승 결의대회 / 여수 부영3단지 사거리
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:30 서산시장 지원 유세 / 충청남도 서산시 안견로 292
*천하람 원내대표
07:30 박일하 동작구청장 후보 출근인사 / 흑석역 3번 출구 지하
08:10 박일하 동작구청장 후보 집중유세 / 중앙대 병원 앞 신중앙약국
11:00 대한불교조계종 총무원장 진우스님 예방 / 조계사
15:00 박상혁 서초구 시의원 후보 거리인사 / 고속터미널 1번 출구 광장
17:00 김동현 강남구 구의원 후보 거리인사 / 대치동 3번 출구 은마종합상가 및 롯데하이마트 앞
19:00 이용우 강동구청장 후보 집중유세 / 천호등갈비달인
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