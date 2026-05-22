[뉴스핌 여론조사] '대전시장' 허태정 우세 흐름 이어져…이장우와 14%p 격차

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뉴스핌·리얼미터 조사…허태정 51.4%·이장우 37.0%

허태정 당선가능성 54.3%…이장우보다 21.3%p 높아

민주당 45.9%·국민의힘 29.3%…양 후보 지지율 하회

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 대전시장 선거에서 집권 여당인 더불어민주당 허태정 후보가 각종 여론조사에서 우세 흐름을 이어가고 있다. 뉴스핌 의뢰로 실시된 여론조사에서도 허 후보는 제1야당인 국민의힘 이장후 후보를 오차범위 밖에서 앞선 것으로 나타났다.

종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 19~20일 대전 18살 이상 남녀 802명을 대상으로 실시해 22일 공개한 조사에서 허 후보 지지율은 51.4%였다. 이 후보 37.0%였다. 개혁신당 강희린 후보 2.5%였다. 허 후보와 이 후보 간 격차는 14.4%p(포인트)로 오차범위 밖이다.

◆ 당선 가능성 허태정 54.3% vs 이장우 33.0%…"계속 지지" 74.1%

지역별로는 허 후보가 동구(57.3%), 중구(57.8%), 대덕구(57.8%)에서 고른 강세를 보였다. 유성구에서는 허 후보 44.8%, 이 후보 42.0%로 격차가 가장 좁았다.

연령별로는 허 후보가 40대(58.0%)와 50대(63.6%)에서 우세했다. 이 후보는 70살 이상에서 48.6%를 기록하며 허 후보(42.5%)를 앞섰다. 60대에서는 허 후보 52.2%, 이 후보 43.5%였다.

당선 가능성 조사에서도 허 후보가 앞섰다. 허 후보 54.3%, 이 후보 33.0%로 격차는 21.3%p였다. 강 후보는 3.0%였다.

정당 지지도는 더불어민주당 45.9%, 국민의힘 29.3%였다. 허 후보는 민주당 지지율보다 5.5%p 높은 지지를 얻었다. 이 후보는 국민의힘 지지율보다 7.7%p 높은 수치다.

지지층 결집도가 높은 수준이다. '현재 후보를 계속 지지'는 74.1%, '상황 따라 바뀔 수도 있다' 19.5%였다. 허 후보 지지층의 82.4%, 이 후보 지지층의 81.4%가 현재 지지를 유지하겠다고 답했다.

◆ 주요 조사서 허태정 우세 흐름…뉴스핌 조사도 14.4%p 벌어져

최근 실시된 주요 여론조사에서도 허 후보 우세 흐름은 이어졌다. TJB 의뢰로 조원씨앤아이·리서치앤리서치가 지난 4월 18~19일 대전 18살 이상 남녀 800명을 대상으로 실시한 전화면접 조사에서는 허 후보 46.3%, 이 후보 22.9%로 격차가 23.4%p였다. 휴대전화 가상번호 100% 방식이며 응답률은 11.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다.

KBS 대전방송총국 의뢰로 한국리서치가 지난 4월 25~27일 대전 18살 이상 남녀 800명을 대상으로 실시한 전화면접 조사에서는 허 후보 47%, 이 후보 31%로 격차는 16%p였다.

대전MBC·충청투데이 의뢰로 코리아리서치인터내셔널이 지난 16~17일 대전 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 실시한 무선 전화면접 조사에서는 허 후보 51%, 이 후보 29%였다. 격차는 22%p였다. 휴대전화 가상번호 100% 방식이며 응답률은 16.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다.

이번 뉴스핌 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 8.1%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

oneway@newspim.com