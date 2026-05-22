[오늘의 정치일정] 5월 22일(금)

AI 핵심 요약beta
- 윤 대통령이 11일 질베르 웅보 ILO 사무총장을 접견했다
- 정부부처는 장차관 중심으로 통상·방위 등 정례 업무를 소화했다
- 여야 각 당 지도부는 전국 각지에서 지원·출근 인사 등 총선 유세를 벌였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
11:00 질베르 웅보' ILO 사무총장 접견 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
미국 출장
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
13:50 제19기 통일부 청년 기자단(유니콘) 발대식 참석 및 기자단과의 대화 (남북회담본부)
<국방부>
-장관
14:00 제175회 방위사업추진위원회
-차관
14:00 제175회 방위사업추진위원회
<국가보훈부>
13:00 주간정책점검회의 (정부세종청사)
15:00 대한민국재향군인회 간담회 (정부세종청사)
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
07:30 충북 청주시 출근인사 (SK하이닉스 청주3캠퍼스 정문 앞 / 충북 청주시 흥덕구 직지대로 337)
09:30 충북 청주시 현장 중앙선거대책위원회의 (이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소 / 충북 청주시 상당구 1순환로 1202-1, 유천빌딩 1층)
11:30 신용한 충북도지사 후보·맹정섭 충북 충주시장 후보 지원유세 및 충주공설시장 방문 (다이소 충주점 앞 / 충북 충주시 충인2길 1)
14:50 우상호 강원도지사 후보·김중남 강원 강릉시장 후보 지원유세 및 주문진 시장 방문 (주문진해안주차타워 주차장 / 강원 강릉시 주문진읍 해안로 1740)
16:40 우상호 강원도지사 후보·이정학 강원 동해시장 후보 지원유세 및 동쪽바다 중앙시장 방문 (뉴월드상가 / 강원 동해시 중앙시장길 12)
18:00 우상호 강원도지사 후보·이정훈 강원 삼척시장 후보 지원유세 및 삼척중앙시장 방문 (하나로마트 삼척농협본점 앞 / 강원 삼척시 진주로 14)
-한병도 공동상임선대위원장
09:30 충북 청주시 현장 중앙선거대책위원회의
16:00 전춘성 전북 진안군수 후보 지원유세 (진안상전우체국 앞 / 전북 진안군 상전면 회사길 17-4)
17:30 유희태 전북 완주군수 후보 지원유세 (용진농협 하나로마트 앞 / 전북 완주군 용진읍 완주로 187)
19:00 조지훈 전북 전주시장 후보 지원유세 (서곡광장사거리 / 전북 전주시 덕진구 팔복동3가 49-2)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장>
09:00 중앙선거대책위원회의 (중앙당사 지하1층 다목적홀)
15:00 안양 범계사거리 유세 (범계사거리 백약국 앞/경기 안양시 동안구 시민대로 175)
17:00 수원역전 유세 및 수원역로데오거리 도보유세 (한신포차 수원역점 앞 /경기 수원시 팔달구 매산로2가 29)
19:00 안산시갑 후보자 합동 출정식 (상록수역 1번출구 앞 중앙광장 /경기 안산시 상록구 상록수로 61)
-송언석 공동선거대책위원장>
09:00 중앙선거대책위원회의
16:30 김태규 울산 남구갑 국회의원 후보 필승결의 지원 유세 (신정시장 동문/울산 남구 중앙로 248)
18:30 김두겸 울산시장 후보, 김태규 울산 남구갑 국회의원 후보 필승결의 지원 유세 (수암시장 정문/울산 남구 수암로 118-3)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:30 서산시장 지원 유세 (충청남도 서산시 안견로 292)
-천하람 원내대표
07:30 박일하 동작구청장 후보 출근인사 (흑석역 3번 출구 지하 / 동작구 흑석동 4)
08:10 박일하 동작구청장 후보 집중유세 (중앙대 병원 앞 신중앙약국 / 동작구 흑석로 103)
11:00 대한불교조계종 총무원장 진우스님 예방 (조계사, 종로구 우정국로 55)
15:00 박상혁 서초구 시의원 후보 거리인사 (고속터미널 1번 출구 광장)
17:00 김동현 강남구 구의원 후보 거리인사 (대치동 3번 출구 은마종합상가 및 롯데하이마트 앞)
19:00 이용우 강동구청장 후보 집중유세 (천호등갈비달인 / 강동구 천호대로 158길 25)
<조국혁신당>
-조국 당대표
00:10, 기아차 노동자 새벽 퇴근 인사 (기아자동차 화성공장 퇴근장)
15:00, 평택지역신문협의회·평택시기자단 초청 토론회 (팽성국제교류센터 문화동, 팽성읍 안정순환로 267번길 42)
17:10, 추팔산업단지 퇴근 인사 (추팔산업단지 사거리, 팽성읍 팽성로 356)
18:50, SPL 노동자 출근 인사 (SPL 공장입구, 팽성읍 추팔산단1길 157)
20:00, 고덕 에듀타운 상가 방문 인사 (올리브영 평택고덕에듀타운점, 고덕동 2708-3)
pcjay@newspim.com