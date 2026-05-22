뉴욕증시, 미·이란 협상 기대에 상승…다우 최고치 경신

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 21일(현지시간) 미·이란 외교 합의 기대로 상승 마감했다. 유가와 미 국채 수익률도 하락했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 276.37포인트(0.55%) 오른 5만285.66에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 12.73포인트(0.17%) 전진한 7445.70, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 22.74포인트(0.09%) 오른 2만6293.10으로 각각 집계됐다. 이날 다우지수는 3개월 여 만에 처음으로 사상 최고치를 경신했다.

이날 주가 상승은 미국과 이란의 합의 기대 때문이었다. 장중 미국과 이란의 최종 합의 초안이 작성됐다는 소식은 유가 및 국채 수익률 하락과 주가 상승으로 이어졌다.

마코 루비오 국무장관은 영국 일간지 파이낸셜타임스(FT)에 합의 도달 가능성과 관련해 긍정적인 신호들이 있다고 언급했다.

다만 양측이 우라늄 반출 등 핵심 쟁점에서 얼마나 합의를 이뤘는지는 불분명하다. 앞서 로이터통신은 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 우라늄을 외국에 보내서는 안 된다는 지시를 내렸다며 이란의 강경 입장 굳히기를 시사한다고 보도했다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 결국 이란의 고농축 우라늄 비축분을 회수할 것이라고 밝혔다. 미국은 이 우라늄이 핵무기용이라고 보고 있으나 이란은 순전히 평화적 목적이라고 주장하고 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.08 mj72284@newspim.com

호르무즈 해협 통행료 문제도 변수다. 이란은 오만과 해협을 통과하는 해상 운송에 대한 영구 통행료 시스템 구축을 위한 협상을 진행 중이다. 트럼프 대통령은 미국이 해협이 개방되고 통행료가 없기를 원한다고 강조했다.

헌팅턴 웰스 매니지먼트의 마크 디자드 최고투자책임자(CIO)는 "한 줄기 빛은 시장 관점에서 취약한 휴전이 여전히 유지되고 있다는 점"이라며 "보도에 따르면 여전히 탈출구 가능성이 있다는 것은 긍정적이다. 유가와 시장 분위기는 모든 헤드라인에 매우 민감하다"고 분석했다. 다만 "이란과 미국의 내부 인사를 제외하고는 진전이 얼마나 이뤄지고 있는지 아무도 모른다"고 지적했다.

이날 '월가의 황제' JP모간 체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 블룸버그TV에 금리가 훨씬 더 오를 수 있다고 경고했다. 그는 "오늘날보다 훨씬 더 높을 수 있다"며 "저축 과잉에서 저축 부족으로 옮겨갔을 수 있다"고 평가했다.

기업 실적 발표도 투자 심리에 영향을 미쳤다. 월마트는 2분기 이익이 시장 예상치를 밑돌 것이라고 발표하며 7.27% 급락했다. 존 데이비드 레이니 최고재무책임자(CFO)는 소비자가 높은 연료비 압박을 느끼고 있다며 "높은 비용 환경이 지속되면 2분기와 하반기에 다소 높은 소매 가격 인플레이션을 예상한다"고 설명했다. 월마트 하락과 동조 매도로 크로거는 2.34%, 코스트코는 2.19% 각각 떨어졌다.

엔비디아는 강한 2분기 매출 전망과 800억 달러 자사주 매입 프로그램 발표 후 일부 차익 실현 매물에 1.77% 하락했다. 엔비디아 주가는 연초 이후 약 18% 올랐으나 인텔·AMD 등 칩 경쟁사뿐 아니라 빅테크와의 더 치열한 경쟁에 직면할 것이라는 전망에 상승 속도가 둔화됐다.

인튜이트는 세금 신고 소프트웨어 터보택스의 연간 매출 전망을 하향 조정하고 정규직 인력의 17%를 감축하겠다고 발표하면서 20.02% 폭락했다.

IBM은 트럼프 행정부가 IBM의 새 벤처를 포함한 일부 양자컴퓨팅 기업들에 일부 회사 지분을 받는 조건으로 자금을 지원할 것이라는 소식에 12.43% 급등했다.

글로벌파운드리스는 14.92%, D-웨이브 퀀텀은 33.37%, 리게티 컴퓨팅은 약 30.57% 각각 급등했다.

경제 지표를 보면 지난주 실업수당 신청 건수가 감소해 노동시장의 지속적인 지지력을 확인했다. 이는 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 위험에 계속 초점을 맞출 수 있는 여지를 제공하는 요소다.

5월 미국 제조업 활동은 4년 만의 최고치로 올랐다. 기업들이 잠재적 부족과 이란 전쟁 관련 가격 상승에 대비하기 위해 재고를 쌓아 올린 결과다. 다만 많은 이들은 이를 고객들이 가중되는 가격 압박을 앞서기 위한 일시적 부양으로 평가했다.

호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 에너지 차질이 악화되고 인플레이션을 부추길 수 있다는 우려가 투자자들을 불안하게 만들고 있다. 이는 중앙은행들이 금리 인상을 강행할 수밖에 없다는 관측을 키우고 있다. 차입 비용 상승의 위험은 일부 경제의 성장이 멈출 수 있다는 것이다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 4.47% 내린 16.66을 가리켰다.

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