포스코인터, 美 희토류·영구자석 통합 생산 사업 진출

AI 핵심 요약beta
- 포스코인터내셔널이 21일 미국 리엘리먼트와 희토류 합작법인 설립 협약을 체결했다
- 양사는 2억달러를 투자해 미국에 연 6000톤 규모 희토류 분리정제 공장을 짓고 영구자석까지 일관 생산 단지를 구축한다
- 포스코그룹은 희토류 합작투자와 함께 아르헨티나·호주 리튬 자원 투자로 핵심광물 공급망과 소재 경쟁력을 강화하고 있다
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연 6000톤 규모 분리정제 공장 신설 추진
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 포스코인터내셔널(대표이사 사장 이계인)이 미국 내 희토류 분리정제 및 영구자석 통합 생산 사업에 본격 진출한다.
포스코인터내셔널은 21일(현지시간) 워싱턴 D.C.에서 미국 리엘리먼트(ReElement Technologies Corporation)와 미국 희토류 분리정제 생산 합작법인 설립 추진을 위한 협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 서명식에는 포스코인터내셔널 이계인 사장과 리엘리먼트 마크 젠슨 CEO를 비롯해 미국 국무부·상무부·에너지부 고위 인사와 주미한국대사관 관계자가 참석했다. 이번 협약은 미국이 국가 안보 차원에서 추진해 온 핵심광물 공급망 자립 정책과 한·미 양국의 산업 협력 의지를 대외에 확인하는 계기가 됐다는 설명이다.
두 회사는 총 2억 달러를 공동 투자해 미국내에 연 6000톤 규모의 희토류 분리정제 공장을 신설하고, 향후 영구자석까지 일관 생산하는 통합 단지를 구축한다는 계획이다. 포스코인터내셔널이 대주주로서 합작법인 경영을 주도하며, 리엘리먼트는 분리정제 핵심 기술을 제공한다.
총 사업비 2억 달러 가운데 1억 달러는 공장·설비 구축 및 초기 운영자금으로 우선 투입되며, 나머지 1억 달러는 향후 시장 수요에 따라 증설에 활용될 예정이다.
이계인 포스코인터 사장은 "이번 합작은 단순한 정제 공장 설립을 넘어, 원료에서 최종 소재까지 이어지는 미국 내 핵심광물 가치사슬 구축의 출발점"이라며 "양사의 글로벌 공급망 역량과 혁신적 분리정제 기술이 결합해 큰 시너지를 낼 것"이라고 말했다.
포스코그룹은 장인화 회장 취임 이후 이번 희토류 합작투자를 비롯해 이차전지소재 등 핵심광물 분야에서 글로벌 우량 자원을 선제적으로 확보하며 공급망을 안정화하고 소재 시장에서의 경쟁력을 강화해오고 있다. 지난 4월 포스코홀딩스는 아르헨티나 리튬 염호 광권 인수계약과 호주 리튬 광산 지분투자 계약을 잇달아 체결한 바 있다.
tack@newspim.com