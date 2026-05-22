'국민참여성장펀드' 오늘 판매 개시...은행·증권사서 가입

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주요 은행 10곳과 증권사 15곳서 가입 가능...6000억원 규모 선착순

5년간 중도 환매 불가능...투자금은 일시금 납입만 가능

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 반도체· 2차전지 등 첨단전략산업에 국민이 직접 투자해 성장 과실을 나누는 '국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)' 판매가 22일 시작됐다.

펀드 가입은 기업·농협·신한·우리·하나·국민·iM뱅크·경남·광주·부산은행 등 주요 은행 10곳과 KB·NH·대신·메리츠·미래에셋·삼성·신영·신한·아이엠·우리·유안타·하나·한국·한화·키움증권 등 증권사 15곳에서 신청할 수 있다. 영업점 방문과 모바일 앱·온라인 모두 이용 가능하다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =오는 22일부터 내달 11일까지 총 6000억원 규모의 '국민참여형 국민성장펀드'가 출시돼 관심이 커지고 있다. [이미지=제미나이 생성] 2026.05.13 dedanhi@newspim.com

일반 국민을 대상 모금액은 6000억원 규모로, 이날부터 내달 11일까지 3주간 선착순 방식으로 판매된다. 물량 소진 시 조기 마감될 수 있다.

1인당 연간 가입 한도는 1억원(일반 계좌의 경우 1인당 3000만 원)이다. 최소 가입 금액은 대부분의 기관이 100만 원이다. 메리츠·신한투자·iM·유안타·한화투자증권 등 5개 사는 10만원부터 투자할 수 있다.

전용계좌로 가입해 3년 이상 유지하면 이듬해 소득공제·분리과세 혜택을 받을 수 있다. 투자금 3000만 원까지는 40%, 3000만~5000만 원은 20%, 5000만~7000만 원은 10%의 공제가 적용된다. 배당소득은 투자일로부터 5년 시 9%의 분리과세가 적용된다.

세제혜택을 받으려면 개인자산관리종합계좌(ISA) 가입용 소득확인증명서를 제출해야 한다. 일반계좌 가입자는 제출이 불필요하다. 15세 이상 19세 미만의 경우 소득금액증명원(직전년도 기준)이 필요하다.

판매 첫 주에는 서버 집중을 방지하기 위해 온라인 판매 물량을 전체의 50% 수준으로 관리할 예정이다.

판매 기간 3주 중 첫 2주 동안에는 전체 판매액의 20%인 1200억원이 서민 전용으로 배정된다. 서민 기준은 근로소득 5000만 원 이하(종합소득이 있으면 3800만 원 이하)인 경우 서민 전용 물량으로 가입할 수 있다. 기간 내 소진되지 않은 잔여 물량은 3주 차에 전 국민을 대상으로 풀린다.

원금이 보장되지 않는 고위험 상품(1등급)에 해당한다. 이 때 손실 발생 시 정부 재정과 운용사 투자금 등 후순위 자금이 20% 범위 안에서 먼저 손실을 부담한다. 보전 범위는 개인별 손실 전액이 아닌 국민 투자금 전체 기준의 20% 이내로 한정된다. 5년간 중도 환매가 불가능하며, 투자금은 일시금으로만 납입할 수 있다는 점도 고려해야 한다.

한편 국민성장펀드는 이재명 정부의 정책펀드로 AI·반도체·바이오·로봇·이차전지 등 12개 첨단전략산업에 자금을 투입한다. 총 150조원 규모 중 매년 6000억원씩 5년간 총 3조원을 국민 자금으로 모은다. 국민 모금액으로 모펀드를 구성하고 여기에 정부 재정과 운용사 투자금을 더해 10개 자펀드에 분산 투자하는 방식이다.

romeok@newspim.com