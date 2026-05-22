농심, 亞 최대 식품박람회 '아누가 2026' 참가…신라면 글로벌 공략

AI 핵심 요약beta
- 농심이 26일부터 30일까지 태국서 열리는 타이펙스 아누가 2026에 단독 부스로 참가했다고 22일 밝혔다
- 신라면 분식 시식존과 주요 라면 전시·바이어 상담 공간을 마련해 동남아 등 해외 K푸드 시장 공략에 나섰다
- 신라면 글로벌 슬로건을 내세워 전략제품을 집중 홍보하며 전 세계 바이어 상담을 통해 글로벌 유통망 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 농심이 아시아 최대 식품 박람회인 '타이펙스 아누가(Thaifex ANUGA) 2026'에 참가해 글로벌 시장 공략에 나선다. 지난해 독일 아누가에 이어 두 번째 단독 부스 참가로, 동남아를 비롯한 해외 시장 내 K푸드 영향력 확대에 속도를 내는 모습이다.
농심은 오는 26일부터 30일까지 태국 방콕에서 열리는 타이펙스 아누가 2026에서 단독 부스를 운영한다고 22일 밝혔다. 타이펙스 아누가는 지난해 기준 57개국 3200여 개 기업과 9만 명 이상의 관람객이 참여한 아시아 최대 규모 식품 박람회다.
부스는 박람회 8홀 메인 출입구 맞은편에 위치한다. 입구에는 신라면 분식을 테마로 한 시식존을 설치해 관람객들이 즉석조리기로 준비한 신라면을 직접 맛볼 수 있도록 했다.
부스 내부에는 신라면을 비롯해 짜파게티, 너구리, 안성탕면 등 주요 제품을 전시하고 바이어 상담 공간을 별도로 마련했다. 셀프 포토 부스와 브랜드 굿즈도 제공한다.
농심은 신라면의 글로벌 슬로건인 'Spicy Happiness In Noodles'를 전면에 내세우며 신라면, 신라면 툼바, 신라면 김치볶음면 등 글로벌 전략제품을 집중 홍보한다. 전 세계 바이어들과의 상담을 통해 글로벌 유통망 확대를 추진할 계획이다.
타이펙스 아누가는 지난해 기준 57개국 3200여 개 기업이 참가하고 9만 명 이상이 방문한 식품 비즈니스 박람회다. 농심은 지난해 독일 아누가에 이어 두 번째로 단독 부스를 운영한다.
nrd@newspim.com