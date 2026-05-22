정희용 "김태흠 토론회 모두발언 편집, 선거 개입 오해 일으키기 충분"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 선대본부장은 22일 대전MBC의 김태흠 모두발언 통편집에 선거개입 우려를 제기했다
- 정 본부장은 공직선거법상 토론 방송은 편집 없이 내보내야 한다며 편파·왜곡 방송이라고 비판했다
- 정 본부장은 대전MBC에 편집 경위 공개를 촉구하며 법적 책임 등 모든 조치를 검토하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 22일 대전MBC가 주관한 충남도지사 후보 토론회에서 김태흠 국민의힘 후보의 모두발언만 편집한 것에 대해 "선거 개입의 오해를 불러일으키기에 충분하다"며 강한 유감을 표했다.
앞서 대전MBC는 전날 오후 진행된 충남도지사 후보 토론회 영상을 같은 날 오후 9시 방송하면서 김 후보의 모두발언만 통편집한 채 공개했다.
정 본부장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "국민의힘은 이번 사태를 엄중하게 보고 있으며 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.
그는 "공직선거법에 따르면 방송시설이 대담·토론회를 개최하고 이를 방송하고자 하는 때에는 '내용을 편집하지 않은 상태에서 방송하여야' 한다고 명백히 규정하고 있다"고 지적했다.
이어 "단순한 기술적 실수로 치부하기에 대전MBC의 모두발언 통편집은 선거 개입의 오해를 불러일으키기에 충분하다"며 "더욱이 공영방송으로서의 중립성과 공정성을 정면으로 훼손한, 편파·왜곡 방송과 다름없다"고 비판했다.
정 본부장은 "대전MBC는 어떤 기준과 의도로 토론 영상이 편집되었는지 한 치의 의혹도 없이 즉각 밝히기 바란다"고 촉구했다.
그러면서 "문제가 불거지자, 슬그머니 모두발언이 포함된 영상을 다시 올린다고 해서 책임을 피해 갈 수 없다"고 강조했다.
정 본부장은 "국민의힘은 이번 사안에 대해 법적 책임을 포함한 모든 조치를 검토할 것이며, 그 책임을 끝까지 묻겠다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com