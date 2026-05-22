[6·3 선거] 박지원 의원 "김관영·조국·한동훈 승리하면 민주당 어려워질 것"

AI 핵심 요약beta
- 박지원 의원이 22일 6·3 지방선거 판세를 평가했다
- 김관영·조국·한동훈 승리시 민주당이 어려워진다고 했다
- 전북·평택·부산 북갑 등 격전지에서 민주당 승리를 전망했다
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 박지원 더불어민주당 의원은 6·3 지방선거와 관련해 "김관영·조국·한동훈 후보가 승리할 경우 민주당이 어려워질 수 있다"고 밝혔다.
22일 정치권에 따르면 박 의원은 전날 늦은 밤 페이스북을 통해 "선거일이 가까워질수록 지역과 진영 간 결집 현상이 나타난다"며 이같이 전망했다.
그는 "오차범위 내 접전 지역은 결국 '일 잘하는 대통령'에 대한 평가로 귀결될 것"이라며 "이번 선거는 이재명 대통령과 내란 세력 간 대결"이라고 규정했다.
특히 박 의원은 일부 격전지를 '핫플레이스'로 지목하며 판세를 구체적으로 언급했다. 전북과 평택, 부산 북갑 등을 거론하며 "매일 언론에서 보도되는 핵심 지역"이라고 강조했다.
전북에 대해서는 김관영 후보를 향해 "(무소속 출마는) 잘못된 선택"이라고 평가하며, "이재명 대통령과 원팀을 이루는 선택이 필요하다"고 주장했다. 이어 "전북도민의 판단으로 이원택 후보가 승리할 것"이라고 목소리를 높였다.
평택을 지역에 대해서는 조국 후보의 사퇴 필요성을 강하게 제기했다. 박 의원은 "조국 후보가 사퇴함으로써 본인과 조국혁신당의 미래를 찾아가야 한다"고 했다.
부산 북갑에 대해서는 한동훈 후보를 겨냥해 "덜 익은 땡감"이라고 표현하며 경쟁력을 낮게 평가했고, "하정우 후보가 승리할 것"이라고 내다봤다.
박 의원은 "민주당은 끝까지 겸손하게, 프로골프 선수처럼 고개를 들지 않고 최선을 다해야 한다"고 강조하며 지지층 결집을 호소했다.
seo00@newspim.com