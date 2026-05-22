"삼성 메모리 직원 3년간 24억?"…새 특별 성과급 계산해보니

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DS부문 올해 영업익 300조 달성하면 31.5조 성과급 재원 활용

메모리사업부 직원 기준 올해 6억·2028년 9억대 성과급 가능성

자사주 지급·EVA 반영 여부 따라 실제 체감 보상은 달라질 수도

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 노사가 잠정 합의한 특별경영성과급 지급 방식을 도입하면 메모리사업부 직원 1인이 향후 3년간 받을 수 있는 성과급은 24억원에 달할 것이란 전망이 나온다. 여기에 기존 초과이익성과급(OPI)이 유지되면서 개인에 따라 받을 수 있는 총 성과급 규모는 더 커진다.

다만 이는 노사가 합의한 '사업성과'를 영업이익으로 가정한 단순 계산인 만큼 향후 확정될 지급 규정과 산식에 따라 실제 규모는 달라질 수 있다. 특별경영성과급이 전액 자사주로 지급되는 구조라는 점에서 향후 삼성전자 주가 흐름 역시 큰 영향을 미칠 전망이다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆3년간 특별 성과급 조건 '영입익 200조'..."조건은 충분"

22일 업계에 따르면 삼성전자 노사는 기존 초과이익성과급(OPI) 제도는 유지하되 디바이스솔루션(DS) 부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용의 잠정합의안을 마련했다.

특별경영성과급의 재원은 노사가 합의로 정한 사업성과의 10.5%이며, 지급률 상한은 따로 두지 않기로 했다. 재원은 부문 공통 40%, 사업부별 60%로 나뉘고, 지급은 세후 전액 자사주로 이뤄진다.

자사주는 즉시 매각 가능분, 1년 매각 제한분, 2년 매각 제한분으로 각각 3분의 1씩 구성된다. 합의안은 오는 27일까지 진행되는 노조 찬반투표를 거쳐 확정된다.

이 특별경영성과급은 오는 2035년까지 10년간 적용된다. 먼저 오는 2028년까지 3년간은 매년 DS부문 영업이익이 200조원을 달성해야 한다는 조건이 붙는다.

또 오는 2029년부터 2035년 7년간은 매년 DS부문 영업이익이 100조원을 넘어야 한다.

삼성전자 반도체 부문은 올해 1분기에만 53조7000억원의 영업이익을 내며 삼성전자 전체 영업이익 57조2000억원의 94%를 차지했다.

지금까지 나온 전문 기관의 보고서에 따르면 향후 3년간 특별경영성과급 지급 조건은 충족할 가능성이 높다.

골드만삭스는 최근 삼성전자 전체 영업이익 전망치를 2026년 355조원, 2027년 438조원, 2028년 495조원으로 각각 상향했다.

DS부문이 기여하는 바가 큰 만큼 3년간 영업이익 200조원 달성은 무난할 것이란 전망이다.

◆메모리사업부는 올해 5억+α 가능

이에 따라 노사가 합의한 '사업성과'를 영업이익으로 가정했을 때, 올해 삼성전자가 300조원 가량 영업이익을 달성하면 특별성과급 재원은 영업이익의 10,5%인 31조5000억원이다.

이 재원은 다시 두 갈래로 나뉜다. 전체 재원의 40%는 DS부문 공통 재원으로 배분되고, 나머지 60%는 사업부별 재원으로 나뉜다.

31조5000억원 중 40%인 12조6000억원은 메모리사업부, 비메모리사업부, 공통 조직 등 DS부문 전체 직원에게 공통으로 돌아가는 구조다.

DS부문 전체 인원을 7만8000명으로 놓고 나누면 직원 1인당 약 1억6000만원을 확보하게 된다.

메모리사업부 직원은 여기에 사업부별 배분액을 추가로 받는다. 전체 재원의 60%인 18조9000억원은 메모리사업부와 DS부문 공통 조직에 각각 1대 0.7 비율로 배분되는 것으로 계산된다.

메모리사업부 인원을 2만8000명, 공통 조직을 3만명으로 놓으면 메모리사업부 직원에게는 1인당 약 3억8000만원 안팎이 추가로 돌아간다.

결국 올해 영업이익 300조원 가정 아래 메모리사업부 직원은 공통 배분액 약 1억6000만원과 사업부 추가 배분액 약 3억8000만원을 합쳐 특별경영성과급으로만 약 5억4000만원을 받을 수 있다는 계산이 나온다.

여기에 기존 OPI 최대치인 연봉의 50%를 더하면 성과급 규모는 더 커진다. 연봉 1억원 직원을 기준으로 OPI 5000만원을 추가하면 총 성과급은 약 6억원 수준이다.

김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 지난 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆2027년 8억·2028년 9억...3년간 24억도 가능

내년과 내후년 실적 전망치를 같은 방식으로 대입하면 성과급 규모는 더 불어난다. 삼성전자 영업이익이 2027년 438조원, 2028년 495조원까지 늘어난다고 가정할 경우 특별경영성과급 재원은 각각 약 46조원, 52조원으로 커진다.

내년에는 메모리사업부 직원 1인당 특별성과급이 약 8억원, 기존 OPI를 포함하면 약 8억5000만원 수준으로 추산된다. 오는 2028년 특별성과급 약 9억원, OPI 포함 약 9억5000만원 수준까지 올라갈 수 있다.

이를 단순 합산하면 연봉 1억원의 메모리사업부 직원은 올해 약 6억원, 내년 약 8억5000만원, 2028년 약 9억5000만원 등 3년간 약 24억원의 성과급을 받을 수 있다는 계산이 나온다.

기존 OPI만으로는 연간 최대 5000만원, 3년 합산 1억5000만원 수준이었던 점을 고려하면 보상 규모가 크게 달라지는 셈이다.

◆자사주 지급은 변수…주가 따라 체감 보상 달라져

다만 이는 여러 전제를 둔 단순 계산 방식이다. 우선 노사가 합의한 '사업성과'를 영업이익으로 본다는 가정이 필요하다.

실제 최종 산식에서 영업이익 외에 EVA나 별도 조정 지표가 반영될 경우 재원 규모는 달라질 수 있다.

또 DS부문 인원, 메모리사업부 인원, 공통 조직 인원, 사업부별 실적, 개인 연봉과 평가 결과에 따라 실제 수령액은 달라진다. 특별경영성과급이 현금이 아니라 자사주로 지급되는 점도 변수다.

자사주는 즉시 매각 가능분, 1년 매각 제한분, 2년 매각 제한분으로 나뉘는 만큼 실제 체감 보상은 지급 시점과 향후 주가 흐름에 영향을 받을 수 있다.

syu@newspim.com