알레프, 권무성 한국 지사장 선임

AI 핵심 요약beta
- 글로벌 디지털 네트워크 기업 알레프가 22일 권무성을 한국 지사장으로 선임했다
- 권무성 지사장은 LTK코리아·틱톡·디즈니 등에서 20년 이상 경력을 쌓은 디지털 전문가다
- 그는 서울 오피스를 기반으로 APAC 리더십에 합류해 국내 광고주의 해외 디지털 마케팅 지원을 강화할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 디지털 네트워크 기업 알레프(Aleph)가 권무성 신임 한국 지사장을 선임했다고 밝혔다. 알레프는 이번 인사를 통해 국내 기업의 해외 디지털 시장 진출 지원을 강화할 계획이다.
권무성 지사장은 기술·미디어·커머스 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가다. 최근까지 LTK코리아 지사장을 맡아 국내 사업을 총괄했으며, TikTok과 The Walt Disney Company 등 글로벌 기업에서 세일즈 및 파트너십 관련 업무를 수행했다.
권 지사장은 서울 오피스를 기반으로 APAC 리더십 조직에 합류해 국내 광고주와 에이전시의 디지털 마케팅 및 해외 시장 진출 지원 업무를 담당한다. 한국 기업과 글로벌 디지털 플랫폼 간 협업 확대와 광고 캠페인 운영 지원도 맡을 예정이다.
알레프는 Pinterest, Spotify, Reddit, X Corp., Snap Inc., Microsoft 등 글로벌 플랫폼과 협력하고 있다. 회사는 전 세계 130여 개 시장에서 디지털 광고 및 플랫폼 운영 솔루션을 제공하고 있으며, 90개 이상의 오피스를 운영 중이라고 설명했다.
whitss@newspim.com