기아, 제12회 스킬 월드컵 개최…40개국 정비사 기술 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 기아가 19일부터 21일까지 스킬 월드컵을 열었다.
- 40개국 42명이 참가해 정비 실력을 겨뤘다.
- 영국 톰 샤플스가 금상을 차지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 기아가 19일부터 21일까지 서울과 경기 용인시 오산교육센터에서 제12회 스킬 월드컵을 개최했다.
2002년부터 2년마다 열려온 이 대회는 해외 정비사의 기술력을 평가하는 글로벌 경진대회다. 이번에는 40개국에서 예선을 거쳐 선발된 42명이 참가했다.
참가자들은 정비 이론 필기시험과 차량 및 단품 종합평가 실기시험으로 실력을 겨뤘다. 이번 대회의 가장 큰 특징은 전기차(EV) 관련 평가 항목을 처음 도입한 것이다. 실기 평가 대상 차종도 확대했다.
금상은 영국의 톰 샤플스가 총점 708점으로 수상했다. 은상은 중국의 궈 원레이와 미국의 애런 애디슨이, 동상은 네덜란드의 요리안 반 하르턴, 미국의 맥스 움브스, 폴란드의 마치에이 포들레츠기가 받았다.
금상 수상자에게는 트로피와 메달, 5000달러 상금이 주어졌다. 은상 수상자는 3000달러, 동상 수상자는 2000달러를 받았으며, 장려상 수상자 6명은 상패와 500달러를 수여받았다.
기아는 행사 기간 참가자들을 위해 한국의 역사와 문화, 트렌드를 체험할 수 있는 프로그램을 운영했다. 참가자들은 이를 통해 글로벌 정비사 간 네트워킹을 강화했다.
chanw@newspim.com