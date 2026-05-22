美공화 상원의원들 '사법 피해자 기금' 반발…ICE 예산 표결 연기

AI 핵심 요약beta
- 미국 공화당 상원이 21일 ICE 예산안 표결을 6월로 미뤘다
- 트럼프 요구 반무기화 기금과 백악관 공사비에 당내 반발이 커졌다
- 트럼프 지지율 하락 속 공화당의 트럼프와 거리두기가 심화되고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 상원 공화당이 트럼프 대통령이 요구한 '반(反)무기화(anti-weaponization) 기금' 조성에 반발하면서 720억 달러(약 108조 5400억 원) 규모의 이민단속국(ICE) 예산 표결이 최소 메모리얼 데이(현충일·5월 25일) 1주일 휴회 이후인 6월로 연기됐다고 로이터통신이 21일(현지시간) 보도했다.
반무기화 기금은 전임 정부의 '사법기구 무기화(남용)'로 피해를 입은 이들을 보상한다는 명목으로 17억7천600만 달러 규모로 추진된다. 트럼프 대통령이 자신의 납세 기록 유출 책임을 물어 국세청(IRS)을 상대로 제기한 약 100억 달러 손해배상 소송을 취하하는 대가로 법무부가 기금을 조성하는 구조다.
2021년 1·6 의회 폭동 가담 유죄 판결자도 보상 대상이 될 수 있다는 비판이 나오면서 공화당 내 반발이 거세졌다. 백악관 이스트윙 연회장 공사비 명목의 10억 달러도 걸림돌이 됐다. 트럼프 대통령이 그동안 납세자 부담은 없을 것이라고 했던 만큼 공화당 의원들의 반발이 컸다.
존 툰 공화당 상원 원내대표는 "좁고 명확하게 가야 할 법안이 불필요하게 복잡해졌다"며 불만을 표했다. 톰 틸리스 상원의원도 "반무기화 기금을 "말도 안 된다"고 직격했다.
전날 토드 블랜치 법무장관 대행이 의회로 달려가 기금의 필요성을 역설했으나 설득에 실패했고, 예정된 트럼프·공화당 상원의원·하원의장의 백악관 회동도 취소됐다.
토드 영 상원의원은 "일부 의원들은 여론을 우려하는 것 같다"고 당내 분위기를 전했다.
이번 트럼프와 당 갈등은 이란 전쟁 장기화에 따른 고유가와 인플레이션으로 지지율이 하락세인 가운데 나왔다. 트럼프 대통령이 최근 경선에서 당내 반기를 든 현역 의원들을 잇달아 낙마시켜 당 장악력을 과시했지만 11월 중간선거가 다가올수록 공화당 의원들의 '트럼프와 거리두기' 행보가 뚜렷해질 것이라는 관측이 나온다.
wonjc6@newspim.com