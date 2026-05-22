李대통령, '글로벌 AI 허브 비전' 선포한 김민석 총리·차지호 의원에 "대한민국의 복"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 22일 김민석 총리와 차지호 의원의 글로벌 AI 허브 공동성명 발표를 치하했다
- 김민석 총리는 21일 서울에서 열린 비전 선포식에서 글로벌 AI 허브 협력 방향과 AI 규범·표준 정립 의지를 밝혔다
- 글로벌 AI 허브 선포식에는 9개 국제기구와 5개 다자개발은행이 참여해 AI 협력과 분쟁 피해지역 복구 지원 확대에 합의했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 22일 김민석 국무총리와 차지호 의원 주도로 '글로벌 인공지능(AI) 허브 공동성명'을 발표한 것에 "큰 성과를 냈다"며 "두 분 모두 대한민국의 복"이라고 치하했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에서 "김 총리가 큰 성과를 냈다"며 "차 의원도 애 많이 썼다"고 칭찬했다.
김 총리는 앞서 지난 21일 서울 하얏트호텔에서 열린 '글로벌 AI 허브 공동성명' 비전 선포식에 참석해 AI 시대 국제사회가 함께 나아가야 할 새로운 협력의 방향을 선언했다.
글로벌 AI 허브는 우리나라 주도로 만드는 글로벌 AI 협력 플랫폼이다.
국제기구와 각국 정부, 학계·연구기관, 공익단체 등이 참여해 AI 기술과 인프라를 공동 활용하고, 글로벌 현안 해결을 위한 협력 체계를 구축하는 것이 핵심이다.
김 총리는 "대한민국 정부는 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 규범과 표준을 정립하고, 감염병·기후변화 등 글로벌 난제 해결과 AI 격차 해소를 위해 국제사회와 협력을 강화해 나가겠다"고 강조했다.
그러면서 김 총리는 "이후 알렉산더 더 크루 유엔개발계획(UNDP) 총재와 면담하고, 한-UNDP 협력 방안을 논의했다"고 전했다.
김 총리는 "글로벌 AI 허브 비전 선포식을 계기로 AI 분야 협력의 새 지평을 열고, 분쟁 피해지역 복구 지원사업 등 다양한 방면에서 협력을 확대해 나가기로 약속했다"고 말했다.
선포식에는 UNDP, 국제노동기구(ILO), 국제이주기구(IOM), 국제전기통신연합(ITU), 유엔환경계획(UNEP), 유엔난민기구(UNHCR), 유엔아동기금(UNICEF), 세계식량계획(WFP), 세계보건기구(WHO) 9개 국제기구와 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 미주개발은행(IDB), 유럽부흥개발은행(EBRD), 중미경제통합은행(CABEI) 5개 다자개발은행이 참여했다.
the13ook@newspim.com