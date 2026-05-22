삼양식품, 亞 최대 식품박람회 참가...'불닭 열풍' 이어간다

불닭·맵·탱글 등 주요 브랜드 체험형 부스 운영

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼양식품이 아시아 최대 식품박람회 '타이펙스-아누가(THAIFEX-ANUGA) 2026'에 참가해 동남아 시장 공략에 속도를 낸다. 글로벌 흥행에 성공한 불닭 브랜드를 중심으로 현지 소비자 접점을 넓히고, 신규 브랜드 인지도 확대에도 나선다는 전략이다.

삼양식품은 오는 26일부터 30일까지 태국 방콕에서 열리는 타이펙스-아누가 2026에서 체험형 부스를 운영한다고 22일 밝혔다. 지난해 행사에는 전 세계 57개국 3231개 기업과 8만8000여 명의 관람객이 참여했다.

삼양식품은 오는 26일부터 30일까지 태국 방콕에서 열리는 타이펙스-아누가 2026에서 체험형 부스를 운영한다고 밝혔다. 사진은 삼양식품 체험형 부스 [사진=삼양식품 제공]

삼양식품은 불닭, 맵, 탱글 등 주요 브랜드를 각각 독립된 '브랜드 랩' 형태로 구현한다. 부스에서는 불닭볶음면 오리지널, 까르보불닭볶음면, 치즈불닭볶음면 등 대표 제품과 신제품인 스와이시불닭, 동남아 현지 입맛을 고려한 맵과 탱글, 불닭소스를 활용한 카나페 등을 시식할 수 있다.

방문객 참여형 프로그램도 마련했다. 부스의 QR코드를 통해 제품 정보를 확인하고 설문 및 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 디지털 스탐프 미션과 SNS 인증 이벤트를 완료한 방문객에게는 브랜드 굿즈를 제공한다.

삼양식품은 이번 박람회를 통해 동남아 시장에서 불닭 브랜드의 입지를 강화하고 맵과 탱글의 글로벌 인지도를 확대할 계획이다. 특히 맵의 경우 고추 치킨 고수 라면, 그릴드 갈릭 쉬림프 라면 등 현지 선호도를 반영한 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

nrd@newspim.com