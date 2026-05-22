두나무, API 기반 CLI 기능 돕는 '업비트 스킬' 도입

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 22일 자연어 기반 API CLI 도구인 업비트 스킬을 발표했다
- 업비트 스킬은 AI 에이전트가 시세조회·주문·입출금 등 다양한 거래 작업을 수행하도록 돕는다
- 복잡한 API 명령을 자연어로 간편히 실행해 바이브 트레이딩 환경을 개선하는 것이 목표다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무는 AI에 자연어로 명령해 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 기반의 CLI(텍스트로 하는 명령줄 인터페이스) 기능을 보다 쉽게 사용할 수 있도록 하는 '업비트 스킬'을 22일 발표했다.
AI를 활용해 자연어로 코드를 작성하고 수정하는 '바이브 코딩'의 확산에 따라, 투자와 거래 분야에서도 AI 에이전트와 API를 이용한 '바이브 트레이딩'이 주목받고 있다. 실제로 업비트의 API를 활용한 이용자 수는 2023년 대비 2025년에 76% 증가할 것으로 나타났다. 이에 두나무는 디지털자산 분야에서 더 쉽고 안정적인 바이브 트레이딩 환경을 제공하고자 '업비트 스킬'을 내놓았다.
업비트 스킬은 클로드 코드, 커서, 코덱스 등 다양한 스킬을 지원하는 AI 코딩 에이전트 환경에서 사용할 수 있는 리소스와 참조 지침을 포함하고 있다. AI 에이전트는 이를 통해 시세 조회, 잔고 확인, 주문, 입출금 조회 등 다양한 작업을 수행할 수 있도록 지원한다.
프롬프트가 AI에 대한 일회성 지시문이라면, 스킬은 반복적인 업무를 수행할 때 필요한 절차나 규칙, 예시 등을 미리 정리한 매뉴얼이라고 할 수 있다. 스킬을 사용하면 이용자는 복잡한 API 명령을 자연어 기반으로 간편하게 수행할 수 있다.
예를 들어 스킬을 지원하는 AI 에이전트 환경에서 'KRW-BTC 현재가 조회해줘'와 같은 요청을 입력하면, AI 에이전트가 적절한 CLI 명령 구성을 제안하거나 실행을 도와준다.
업비트 스킬은 ▲현재가·호가·체결·캔들·마켓 목록 등 시세 조회 ▲잔고 등 계정 정보 조회 ▲주문 생성·조회·취소 및 주문 테스트 등 주문 보조 ▲입금 주소 조회 및 출금 정보 확인 등 입출금 보조 ▲계정주 확인이 필요한 입금 건에 대한 트래블룰 검증 보조 등을 지원한다. 상세한 내용과 설치 방법은 업비트 개발자센터와 공식 깃허브에서 확인할 수 있다.
두나무 관계자는 "AI 에이전트를 활용하여 거래 도구를 만들고 투자 환경을 구성하려는 수요가 증가함에 따라, 간편하고 일관된 API 활용의 중요성이 높아지고 있다"며 "업비트 스킬을 통해 이용자들이 AI 에이전트와 함께 업비트 API를 보다 쉽게 활용하고, 자신의 거래 환경을 실험해볼 수 있기를 바란다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com