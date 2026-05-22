맘스터치, 피자 전면 리뉴얼 단행…버터숙성도우·엣지풀 적용

AI 핵심 요약beta
- 맘스터치는 22일 피자 전면 개편으로 가심비 공략에 나섰다
- 48시간 버터숙성도우·엣지풀 토핑 적용과 신메뉴 4종을 선보였다
- 배달앱 통합 주문 개선과 피자 구매 최대 3000원 할인 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 맘스터치가 피자 라인업을 전면 개편하며 버거·치킨에 이어 피자 경쟁력 강화에 나섰다. 최근 외식업계에서 가성비를 넘어 '가심비' 소비 트렌드가 확산되자 품질과 가격 경쟁력을 동시에 강화해 고객 접점을 넓히겠다는 전략이다.
맘스터치는 22일, 이날부터 피자 전 메뉴에 48시간 숙성한 '버터숙성도우'와 도우 끝까지 토핑을 채운 '엣지풀(Edge-Full)' 콘셉트를 적용한다고 밝혔다. 이를 통해 쫄깃한 식감과 풍부한 풍미를 강화하고, 마지막 한입까지 토핑을 즐길 수 있도록 차별화를 꾀했다.
버터숙성도우는 씬피자 도우를 사용하는 '싸이피자'를 제외한 모든 메뉴에 적용된다. 48시간 숙성 과정을 거쳐 더욱 쫄깃한 식감과 고소하고 부드러운 풍미를 구현한다. 엣지풀 방식은 도우 끝부분까지 토핑을 빈틈없이 채워 첫입부터 마지막까지 풍부한 맛을 즐길 수 있도록 한 것이다.
신메뉴는 4종이다. 판매량 1위 메뉴인 'WOW미트피자'를 업그레이드한 '꽉트로미트피자'는 6가지 미트 토핑을 4가지 맛으로 구성했다. 클래식 피자 신메뉴 3종은 '콤비네이션 갈릭포테이토엣지', '페퍼로니 슈레드햄엣지', '불고기 대파크림치즈엣지'다. 신메뉴들은 1만원 후반대(내점, M사이즈 기준)로 책정됐다.
배달 주문 편의성도 강화됐다. 이날부터 주요 배달앱 내 메뉴 운영 체계를 통합해 '맘스터치' 매장 화면에서 버거·치킨·피자를 한 번에 주문할 수 있도록 개선했다. 기존에는 피자 주문 시 '맘스피자' 매장을 별도로 검색해야 했다.
맘스터치는 다음 달 4일까지 자사앱 및 매장 방문 고객을 대상으로 '꽉트로미트피자' 단품 및 세트 메뉴 구매 시 3000원 자동 할인 혜택을 제공한다. 배달의민족, 쿠팡이츠, 땡겨요 등 주요 배달앱에서도 같은 기간 2000원 자동 할인을 적용한다.
nrd@newspim.com