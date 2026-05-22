삼성전자, 美 모바일폰 만족도 1위

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 22일 미국 소비자 만족도 조사에서 모바일폰 부문 1위를 차지했다고 밝혔다
- ACSI 조사에서 삼성전자는 모바일폰 81점으로 1위, 애플은 80점으로 2위를 기록했다
- 플래그십·스마트워치 부문에서도 삼성전자가 최고 점수로 1위를 차지했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 미국 소비자 만족도 조사에서 모바일폰 부문 1위를 차지했다고 22일 밝혔다.
미국소비자만족지수협회(ACSI)가 지난 19일 발표한 '2026년 통신·스마트폰·스마트워치 조사' 결과에 따르면 삼성전자는 모바일폰 종합 만족도에서 81점을 기록했다. 애플은 80점으로 2위, 구글과 모토로라는 77점으로 공동 3위를 기록했다.
이번 조사는 2025년 4월부터 2026년 3월까지 1년간 미국 소비자 약 3만 명을 대상으로 진행됐다. 통화, 문자메시지, 인공지능(AI) 기능, 스크린 화질, 카메라 등 다양한 항목에 대한 설문을 바탕으로 했다.
기능별 만족도에서는 통화와 문자메시지 등 커뮤니케이션 기능이 86점으로 가장 높았다. 올해 처음 신설된 '모바일 AI 기능' 항목은 85점으로 공동 2위에 올랐다.
플래그십 모델 부문에서 삼성전자는 84점으로 1위, 애플은 82점이었다. 스마트워치 부문에서는 삼성전자가 80점을 기록해 애플과 함께 공동 1위에 올랐다.
kji01@newspim.com