에코프로이노베이션, 글로벌 완성차에 수산화리튬 첫 공급

AI 핵심 요약beta
- 에코프로이노베이션이 22일 완성차와 계약했다
- 4년간 1만2000톤 수산화리튬을 공급한다
- 헝가리 생산기지와 재활용으로 수주를 넓혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성SDI·SK온 이어 OEM 확대
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 에코프로이노베이션이 글로벌 완성차 업체와 전기차 20만 대 분량에 달하는 수산화리튬 공급 계약을 체결하며 자동차 OEM으로 판매처를 처음 넓혔다. 이번 계약은 배터리 셀 업체 중심이던 기존 공급처를 다각화한 성과로, 헝가리 생산 기지와 리튬 재활용 기반의 규제 대응력을 인정받아 향후 외형 성장과 실적 개선세를 가속화할 것으로 전망된다.
에코프로이노베이션은 글로벌 완성차 업체와 향후 4년간 총 1만2000톤 규모의 수산화리튬을 공급하기로 했다고 22일 밝혔다. 회사는 지난 2024년 삼성SDI, 2025년 SK온과 각각 장기 공급 계약을 체결한 데 이어 올해 완성차 업체로 직납 역량을 확대하게 됐다.
이번 수주에는 에코프로이노베이션이 구축한 헝가리 데브레첸 현지 생산 기지와 클로즈드 루프 시스템을 통한 규제 대응 능력이 긍정적으로 작용했다. 헝가리 현지에서 리튬 가공과 공급이 이루어져 유럽 핵심원자재법(CRMA) 대응에 용이하며, 리튬 재활용이 가능한 클로즈드 루프 시스템 덕분에 배터리여권제 본격 시행을 앞두고 탄소발자국 규제에도 대응할 수 있다.
이번 계약을 계기로 회사의 실적 회복 속도도 빨라질 것으로 보인다. 에코프로이노베이션은 지난해 4분기 영업이익 64억 원으로 분기 흑자 전환을 달성한 이후, 올해 1분기에도 매출 950억 원을 기록하며 흑자 기조를 유지하고 있다. 여기에 시장 회복에 따른 광물 가격 상승 흐름이 더해져 수익성 개선 효과가 더 뚜렷해질 것이라는 관측이다. 한국광해광업공단 조사 기준 이달 20일 수산화리튬 가격은 kg당 21.9달러로, 지난해 6월 최저점 대비 2.8배 수준으로 반등하며 장기 하락 국면에서 벗어났다. 업계에서는 올해를 기점으로 에너지저장장치(ESS)와 전기차 시장이 회복되면서 리튬 시황이 선순환 구조에 진입할 것으로 내다보고 있다.
에코프로이노베이션 관계자는 "보통 셀 업체나 양극재 업체에서 직접 수산화리튬을 조달해 왔지만 글로벌 완성차 업체가 당사의 품질 경쟁력과 가격 경쟁력, 글로벌 규제 대응 능력을 높이 평가해 직접 계약을 체결했다"며 "이를 교두보 삼아 헝가리 현지 생산 기지 등을 활용해 유럽을 포함한 글로벌 신규 고객사 발굴에 속도를 낼 것"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com