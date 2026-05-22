트럼프 "주말 장남 결혼식 참석 못할 수도...이란 전쟁 때문"

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프가 21일 장남 트럼프주니어의 결혼식 참석이 불확실하다고 했다
- 이란 문제 등 현안으로 시기가 좋지 않다며 가도 욕먹고 안 가도 욕먹는 상황이라고 했다
- 트럼프주니어는 과거 이혼과 약혼·파혼을 거쳐 소규모 결혼식을 올릴 예정이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 장남 도널드 트럼프 주니어의 결혼식 참석 여부가 불확실하다고 밝혔다.
미국 정치전문매체 더힐에 따르면 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관에서 기자들에게 "아들은 내가 오길 바라지만 작고 소박한 사적인 자리가 될 것이고 참석하려고 노력할 것"이라며 "이란 문제와 다른 일들이 있어서 타이밍이 좋지 않다"고 말했다.
그는 이어 "이건 어떻게 해도 욕먹는 상황"이라며 "가도 욕먹고 안 가도 욕먹는다"고 덧붙였다.
지난 18일 연예매체 페이지식스는 트럼프 주니어와 플로리다주 팜비치 사교계 인사 베티나 앤더슨이 이번 주말 바하마에서 소수의 가족·지인만 참석하는 결혼식을 올릴 예정이라고 보도했다.
트럼프 주니어는 지난해 12월 앤더슨과의 약혼 소식을 알린 바 있다.
트럼프 주니어는 2005년 모델 겸 배우인 바네사 헤이든과 결혼해 슬하에 5명 자녀를 뒀지만 2018년 이혼했다. 이후 폭스뉴스 진행자였던 킴벌리 길포일과 2021년 약혼했다가 지난해 파혼했으며 이후 앤더슨과 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.
wonjc6@newspim.com