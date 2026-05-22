구자균 LS일렉 회장 "데이터센터 시장 철저히 압도"

핵심 거점 청주사업장 현장 점검

한계 돌파 위한 과감한 혁신 강조

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 구자균 LS일렉트릭 회장이 북미 하이퍼스케일 데이터센터 시장 수요 급증에 대응해 배전 솔루션의 하이엔드 품질과 납기 대응력을 강화하고, 과감한 혁신으로 글로벌 전력 인프라 시장 주도권을 확보하겠다는 전략을 제시했다.

LS일렉트릭은 구자균 회장이 충북 청주시 흥덕구 소재 청주사업장을 방문했다고 22일 밝혔다. 구 회장은 배전반 생산 라인과 스마트공장, 고압차단기 생산 라인 등 주요 제조 현장을 직접 둘러보고 제품 생산 현황과 품질 관리 체계를 집중 점검했다.

구자균 LS일렉트릭 회장이 청주사업장을 방문해 배전반 제품을 직접 살펴 보는 모습. [사진=LS일렉트릭]

이번 현장 행보는 미국 내 데이터센터 시장 수요에 기민하게 맞추고 최고 수준의 배전 솔루션을 적기에 공급하기 위해 전사적 역량을 집중해야 한다는 취지에서 이루어졌다. 주요 생산 라인을 점검한 구 회장은 임직원들에게 글로벌 시장의 중요성을 공고히 하고 한계 돌파를 위한 강도 높은 제조 혁신과 노사 화합을 당부했다. 현장 근로자 및 노동조합 관계자들과 만난 자리에서는 굳건한 원팀으로서 도약의 파도를 넘어서자고 독려했다.

구 회장은 "미국 주도의 하이퍼스케일 데이터센터 시장은 직류(DC) 배전 등 차세대 전력망에 있어 한 치의 오차도 용납하지 않는다"면서 "최고 수준의 하이엔드 품질과 빈틈없는 납기 대응력은 필수"라고 말했다. 이어 "고객의 까다로운 기준을 단순히 만족시키는 데 그쳐선 안 된다"며 "우리의 고도화된 스마트제조 역량으로 글로벌 파트너들을 철저히 압도해야 한다"고 말했다.

또한 구 회장은 "거대한 전환기를 맞은 글로벌 전력 시장은 우리에겐 놓칠 수 없는 기회"라며 "파트너의 기대를 뛰어넘는 독보적 기술력을 확보해야 한다"고 강조했다. 이어 "한계를 돌파하는 과감한 혁신이 필요한데, 이를 뒷받침할 선제적 투자는 결코 아끼지 않겠다"며 "압도적인 기술 혁신으로 전 세계 전력 생태계의 새 판을 주도할 것"이라고 덧붙였다.

구자균 회장은 노동조합 및 현장 근로자들에게 "아무리 뛰어난 기술과 과감한 투자가 있더라도 현장을 지키는 여러분의 헌신 없이는 글로벌 1위'의 꿈을 이룰 수 없다"며 "노사가 흔들림 없는 굳건한 원팀이 돼 이 거대한 도약의 파도를 함께 넘어서야 한다"고 강조했다.

LS일렉트릭은 이번 현장경영을 계기로 북미 지역 등의 전력기기 수요 폭발에 맞춰 선제적인 생산 라인 증설과 기술 혁신에 박차를 가할 방침이다. 회사 관계자는 "압도적인 제조 경쟁력과 글로벌 최고 수준의 제품 신뢰성을 앞세워 메이저 빅테크 파트너와의 신뢰를 더욱 공고히 할 것"이라며 "해외 시장에서 점유율 확대와 수익성 극대화라는 두 마리 토끼를 모두 잡겠다는 계획"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com