하나금융, 6·18~21일 '하나은행 인비테이셔널' 갤러리 티켓 사전 판매

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 6월18~21일 춘천서 하나은행 인비테이셔널 티켓 사전판매했다고
- 이번 대회는 총상금 13억원 규모로 한중일 정상급 선수와 장애인 골퍼 이승민 등이 출전해 수준 높은 경쟁 펼친다
- 티켓은 하나원큐에서 17일까지 판매하며 하나카드 결제 시 반값 할인과 대중교통 이용객 무료 입장 등 다양한 혜택 제공한다
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한승수·박상현 참가, 하나금융 골프단 함정우 주목
日 오기소 타카시, 中 천 구신, 진 쯔하오 출전 우승 도전
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 6월 18일부터 21일까지 강원도 춘천시 '남춘천 컨트리클럽'에서 열리는 아시아 남자 골프 대회 '하나은행 인비테이셔널'의 갤러리 티켓 사전판매한다고 22일 발표했다.
이번 대회는 총상금 13억원, 우승 상금 2억 6000만원 규모로 개최되며, 아시아 메이저 골프 대회로 자리 잡았다. '하나은행 인비테이셔널'은 2008년부터 2010년까지 열린 한·중 투어 'KEB 인비테이셔널'을 계승하고, 2018년 재창설된 이후 아시아에서 최대 규모의 남자 골프 대회로 발전했다.
올해 KPGA 단독 주관 대회에서 한국, 중국, 일본의 대표 선수들이 출전해 최고의 실력을 뽐낼 예정이다. 하나금융그룹 골프단의 함정우가 아시안투어 싱가포르 오픈에서 우승하며 주목받고 있으며, 한국 골프계를 이끄는 한승수, 박상현 등도 참가해 스폰서 대회 우승에 도전한다.
또한, 세계 장애인 골프 대회에서 커리어 그랜드슬램을 이룬 이승민과 최초의 국가대표 출신 아마추어 안성현도 대회에 참가할 예정이어서 기대가 모아진다. KPGA의 문도엽, 오승택, 송민혁 등이 출전해 또 다른 수준 높은 경쟁을 펼칠 예정이다.
일본 선수인 오기소 타카시는 2024년 대회에서의 좋은 기억을 안고 참여하며, 중국에서는 천 구신과 진 쯔하오가 출전해 우승에 도전할 계획이다. 하나금융그룹은 선수들을 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다고 전했다.
갤러리 티켓은 6월 17일까지 하나금융의 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 사전 판매하며, 일일권은 주중 1만원, 주말 2만원에 판매된다. 하나카드로 결제 시 50% 할인 혜택도 제공된다. 대중교통을 이용하는 관람객들은 무료 입장이 가능하며, 셔틀버스도 운영한다.
대회 기간 동안 갤러리 플라자에서는 다양한 먹거리와 이벤트가 마련돼 가족 단위 관람객들이 즐길 거리가 풍성하다. 스내그 골프 체험존과 AR 포토부스도 운영되어 관람객들에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.
하나금융그룹 관계자는 "하나은행 인비테이셔널의 성공적인 개최 위해 최선을 다할 것이며, 많은 관람객이 즐겁고 특별한 하루를 경험하기를 바란다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com