KB국민은행, 중동전쟁 피해 기업에 자금 지원 '2300억원' 규모 보증

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 22일 기술보증기금과 협약했다
- 중동전쟁 등 피해 중소기업에 금융지원을 한다
- 50억원 특별출연으로 약 2300억원 대출을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 22일 글로벌 정세 불안으로 경영난을 겪고 있는 중소기업 지원을 위해 기술보증기금과 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용 금융 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 업무협약에 따라 KB국민은행은 기술보증기금에 50억원을 특별출연해 약 2300억원 규모의 보증서 담보대출(특별출연 협약보증 600억원, 보증료지원 협약보증 약 1700억원)을 지원할 예정이다. 이를 통해 중동 전쟁으로 인한 피해를 입은 수출기업 및 고유가·고환율로 어려움을 겪는 기업의 자금 부담을 줄일 것으로 보인다.
지원 대상은 기술보증기금의 기술 요건을 충족하는 기업으로, 중동 직접 수출 기업(자동차, 전력용 기기, 공조기 및 에어컨 등)과 중동산 원유 공급망 붕괴로 피해를 입은 원자재 수요기업(석유, 화학, 플라스틱 제조업 등) 등이며, 환율 및 물류비 상승으로 어려움을 겪는 기업도 포함된다.
대상기업은 특별출연 협약보증서를 통해 3년간 100% 보증비율 우대 혜택이 있는 보증서를 발급받거나, 보증료지원 협약 보증서를 통해 2년간 총 1.2%p(1년차 0.7%p, 2년차 0.5%p)의 보증료 지원을 받을 수 있다.
KB국민은행 관계자는 "이번 협약이 중소기업의 경영 안정에 도움을 주길 바란다"며 "대외 환경 변화에 흔들리지 않도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com