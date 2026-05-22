"에스오에스랩, 휴머노이드·자율주행 공급 확대로 2028년 실적 퀀텀점프" - LS證

AI 핵심 요약beta
- LS증권은 22일 에스오에스랩이 2027년 흑자전환할 것으로 분석했다
- 현대차 모베드향 라이다 수주와 북미 휴머노이드 로봇향 공동 개발로 2028년 이후 매출이 급증할 전망이다
- SPAD 반도체 자체 개발로 라이다 원가를 20% 절감해 수익성이 개선될 것으로 내다봤다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= LS증권은 22일 에스오에스랩에 대해 현대차향 로봇 및 자율주행용 라이다 공급 확대에 따라 오는 2027년 흑자전환, 2028년부터 매출 규모가 급격히 증가할 전망이라고 분석했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.
이병근 LS증권 연구원은 현재 에스오에스랩은 현대차 로보틱스랩이 개발한 모베드(MobED)에 라이다를 공급하고 있다"며 "MobED향 수주 규모는 2000대(약 80억원) 확보한 상태이나 초기 출하 지연으로 올해는 1000대(약 40억원)가 매출액에 반영될 전망"이라고 설명했다.
그는 이어 "에스오에스랩은 북미 로봇 업체의 차세대 휴머노이드에 탑재될 라이다를 공동 개발 중이며, 수주 여부는 하반기에 결정될 것으로 예상된다"며 "휴머노이드 로봇은 대당 1~2개의 라이다가 탑재되고 초기 단가는 약 200만원으로 추정, 3만대 양산 가정 시 휴머노이드향 매출은 600억원 이상일 것으로 추정된다"고 덧붙였다.
이 연구원은 "로봇과 자율주행 라이다 매출 증대와 함께 반도체인 SPAD 자체 개발을 통해 원가 절감으로 2027년에는 흑자전환이 가능할 전망"이라며 "SPAD는 라이다 원가의 60~70%를 차지하는 부품으로, 자체 개발을 통해 기존 대비 20% 원가 절감이 가능할 것으로 예상된다"고 분석했다.
nylee54@newspim.com