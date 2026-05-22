헥토월렛원-와이즈케어, 의료기관 스테이블코인 결제 서비스 개발

AI 핵심 요약beta
- 헥토월렛원과 와이즈케어가 21일 의료기관용 스테이블코인 결제 서비스 개발 협약을 맺었다
- 와이즈케어는 헥토월렛원 인앱 지갑 오하이월렛을 자사 앱에 도입해 안전한 지갑·입출금 데이터를 확보한다
- 양사는 병·의원 결제 서비스 경험과 월렛 인프라를 결합해 해외 환자 등 의료기관 맞춤 디지털 결제 모델을 공동 사업화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 블록체인 지갑 인프라 기업 헥토월렛원과 핀테크 기업 와이즈케어가 의료기관 대상 스테이블코인 결제 서비스 개발을 위해 손을 잡았다고 22일 밝혔다.
헥토월렛원은 지난 21일 서울 역삼동 본사에서 와이즈케어와 '병·의원 대상 스테이블코인 지갑 인프라 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다. 류춘 헥토월렛원 부대표와 양진부 와이즈케어 대표가 협약식에 참석했다.
회사에 따르면 와이즈케어는 헥토월렛원의 인앱 지갑 '오하이월렛'을 자사 앱에 도입한다. 오하이월렛은 기존 앱 내에 웹뷰 형태로 구현돼 최소한의 리소스로 서비스 구현이 가능하다. 가상자산사업자(VASP) 라이선스를 보유한 헥토월렛원이 규정에 따른 관리 감독을 수행하므로 와이즈케어는 이용자 지갑 주소, 자산 정보, 입출금 데이터 등 핵심 정보를 안전하게 확보할 수 있다.
양사는 헥토월렛원의 월렛 인프라 역량과 와이즈케어의 병·의원 결제 서비스 운영 경험을 결합해 의료기관 환경에 적합한 디지털 결제 및 지갑 연계 모델을 공동으로 사업화한다. 와이즈케어는 현재 병·의원 및 다양한 가맹점을 대상으로 전자지불결제 서비스와 정산대행 서비스를 제공하고 있다.
헥토월렛원 관계자는 "스테이블코인은 향후 다양한 산업 영역에서 결제와 정산의 새로운 인프라로 활용될 가능성이 있다"며 "와이즈케어와의 협력을 통해 병·의원 환경에 적합한 지갑 및 결제 연계 모델을 사업화해 나가겠다"고 말했다.
와이즈케어 관계자는 "해외 환자와 외국인 이용자가 증가하면서 병·의원 결제 환경에서도 편의성과 안정성에 대한 요구가 커지고 있다"며 "이번 협약을 통해 의료기관 현장에서 활용 가능한 디지털 결제 협력 모델을 단계적으로 만들어가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com