휴온스글로벌, 휴온스·휴온스랩 합병 관련 주주간담회 개최

"자회사 간 합병, 미래 성장 극대화 처방"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스글로벌은 휴온스·휴온스랩 합병과 관련해 주요 검토 사항을 설명하고 주주 의견을 청취하기 위한 간담회를 개최할 계획이라고 22일 밝혔다.

앞서 휴온스는 지난 18일 이사회를 열고 계열사인 휴온스랩을 흡수합병하는 계약을 체결했다.

[로고=휴온스글로벌]

휴온스랩은 바이오의약품 개발 기업으로, 혁신 파이프라인을 기반으로 연구개발을 진행하고 있다. 회사 측은 기술이전 단계까지 전략적 연구개발을 신속히 추진하고 안정적인 연구개발 자금을 확보하기 위해 합병이 필요하다고 봤다.

특히 휴온스랩은 자본잠식 상태로 추가 자금조달에 한계가 있다. 휴온스랩은 매출 기반이 없는 연구개발 조직으로 지난해 영업손실은 약 102억원을 기록해 전년 대비 적자 폭이 20.8% 확대됐다. 그룹 차원에서 검토한 결과, 사업회사인 휴온스가 합병 주체가 되는 것이 적절하다고 판단했다.

휴온스글로벌은 순수지주회사로 관리 조직 중심의 구조를 갖추고 있어 수입원과 보유 현금이 제한적이며 생산·개발·인허가 대응 관련 인적·물적 자원이 부족하다는 설명이다. 반면 휴온스는 안정적인 현금 창출 능력과 함께 생산·개발·인허가 대응 역량을 보유하고 있어 파이프라인 개발에 적합하다고 강조했다.

휴온스글로벌은 합병비율 산정은 외부 평가를 통해 휴온스와 휴온스랩이 결정한 사항으로, 휴온스글로벌 이사회는 결정 권한이 없다는 입장이다. 다만 이사회 차원에서 합병비율의 적정성에 대해 독립적이고 충실한 검토를 수행할 예정이다.

이를 위해 휴온스가 진행하는 절차와 별개로 휴온스글로벌 이사회 산하 특별위원회를 구성하고 주주간담회도 마련할 계획이다. 평가 방법론과 비교 대상 기업 선정 근거, 기술가치 반영 여부 등 세부 사항은 간담회를 통해 설명할 예정이다.

휴온스글로벌 관계자는 "휴온스글로벌 이사회는 개정 상법에 따른 총주주 충실 의무를 충분히 인식하고 있으며 소수주주를 포함한 전체 주주에게 미치는 영향을 충실히 검토하고 있다"며 "그 결과를 주주간담회를 통해 수치와 근거를 포함해 상세히 공개하고 소통하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com