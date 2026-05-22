쿤달, 올리브영 미국 온·오프라인 입점 확대

AI 핵심 요약beta
- 더스킨팩토리가 22일 쿤달의 올리브영 미국 입점을 통해 북미 시장 공략에 나섰다
- 쿤달은 80여개국에 수출 중이며 미국 유통·이커머스 채널과 협업을 확대하고 있다
- 회사는 올리브영을 교두보로 미국 매출 200억원 달성을 목표로 하고 있다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 더스킨팩토리의 퍼스널케어 브랜드 쿤달이 올리브영 미국 온라인몰과 현지 오프라인 매장에 입점하며 북미 시장 확대에 나섰다.
쿤달은 헤어·바디·퍼스널케어 제품군을 운영하고 있으며, 국내 올리브영 매장에서도 판매를 이어가고 있다. 또한 '2026 퍼스트브랜드' 두피케어 브랜드 부문에 선정되며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.
현재 쿤달은 전 세계 80여 개국에 제품을 수출하고 있으며, 미국 시장에서는 Target Corporation, Costco, Kroger 등 현지 유통 채널과 협업을 진행 중이다. 이와 함께 Amazon과 코스트코 온라인 등 이커머스 채널에서도 주요 제품 판매를 확대하고 있다.
쿤달은 미국 패서디나 지역 올리브영 매장을 시작으로 헤어·바디 카테고리 제품을 선보인다. 입점 제품은 ▲허니 앤 마카다미아 네이처 샴푸 2종 ▲허니 앤 마카다미아 네이처 트리트먼트 2종 ▲허니 앤 마카다미아 네이처 바디워시 3종 ▲오 떼르말 스파 스크럽 바디워시 2종 등이다.
더스킨팩토리 관계자는 "올리브영은 글로벌 소비자 유입이 활발한 채널"이라며 "북미 시장 내 브랜드 경쟁력과 대중성을 강화해 2026년 미국 시장 매출 200억 원 달성을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com