이억원 금융위원장, 국민참여형 국민성장펀드 가입…"매력적 투자 기회 제공"

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장은 22일 NH농협은행을 찾아 펀드에 가입했다.
- 국민참여성장펀드는 AI·반도체 등 12개 산업에 투자한다.
- 이 위원장은 불완전판매 방지와 현장 점검을 당부했다.
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"불완전판매 발생 방지에 최선 다해달라"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이억원 금융위원장은 22일 '국민참여형 국민성장펀드'(이하 '국민참여성장펀드') 판매처 중 하나인 NH농협은행 정부서울청사지점을 방문해 펀드에 가입하고 첨단전략산업 육성의 혜택을 국민과 함께 나누겠다는 펀드의 취지를 전달했다.
이억원 금융위원장은 이날 행사에서 일반 국민들이 펀드 가입 시 진행하는 투자자 성향 분석과 펀드의 중요사항 확인 등을 직접 경험하며, 가입 절차에서의 편의성과 애로사항을 점검한 후 펀드 가입 서류에 서명했다.
펀드 가입을 마친 이 위원장은 "오늘 출시된 국민참여형 국민성장펀드가 국민에게 매력적인 투자 기회를 제공하고, 첨단전략산업 기업에는 필요한 자금을 원활히 공급하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
이어 그는 "세계적으로 치열한 첨단전략산업 기술 경쟁 상황에서 국민성장펀드는 우리 경제가 직면한 구조적 도전을 극복하기 위한 미래산업 투자 플랫폼"이라며 "정부와 정책금융, 민간자금이 힘을 모아 대규모 모험자본을 공급함으로써 우리 경제 대도약의 핵심 수단이 될 것"이라고 강조했다.
특히 그는 "이날부터 본격적으로 판매가 시작된 만큼, 각 판매사들이 불완전판매 발생을 방지할 수 있도록 최선을 다해 줄 것"을 당부하며, "정부도 펀드 가입 과정에서 국민들의 불편함을 최소화하기 위해 현장 상황을 실시간으로 점검하고 필요 할 경우 신속히 애로를 해소하겠다"고 했다.
아울러 그는 "국민들의 소중한 투자가 미래 성장동력 육성의 씨앗이 될 것"이라며, "첫 출시된 국민참여성장펀드가 첨단 전략산업 분야에 신속히 자금을 공급하도록 향후 펀드 운영 및 투자 집행 상황을 관계기관과 함께 모니터링하겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com