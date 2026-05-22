해양교통안전공단, 구명조끼 의무화 앞두고 현장 홍보 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국해양교통안전공단이 7월 어선 승선원 구명조끼 상시착용 의무화 앞두고 홍보를 강화했다
- 7월부터 어선 갑판 모든 승선원이 기상과 무관하게 구명조끼를 상시 착용해야 한다
- 공단은 검사·교육·캠페인과 영상·이벤트로 착용법과 사고예방 수칙을 안내하며 안전문화 정착을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 항·포구 중심 참여형 캠페인 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국해양교통안전공단(KOMSA, 이사장 안영철)이 오는 7월 어선 승선원 구명조끼 상시 착용 의무화 시행을 앞두고 현장 홍보를 강화한다.
해양교통안전공단은 전국 18개 지사와 주요 항·포구를 중심으로 구명조끼 착용 의무화 안내를 확대하고 있다고 22일 밝혔다.
이번 조치는 지난해 12월 30일 어선안전조업법 개정에 따른 것이다. 기존에는 기상특보 발효 여부와 관계없이 승선 인원이 2명 이하인 어선에서 구명조끼 착용이 의무였지만, 7월부터는 어선 외부에 노출된 갑판에 있는 모든 승선원이 구명조끼를 상시 착용해야 한다.
중앙해양안전심판원의 2026년 해양사고 통계에 따르면 최근 5년간 어선 사고 사망·실종자는 총 478명이다. 이 가운데 전복·침몰 또는 해상추락 사고로 인한 사망·실종자는 221명으로 전체의 46.2%를 차지했다.
공단은 어업인 대상 선박검사와 선박안전진단서비스 과정에서 구명조끼 착용 의무화 내용을 안내하고 있다. 어촌계 행사와 어업인 단체 교육, 현장 캠페인을 통해서도 구명조끼 착용 필요성을 알리고 있다.
아울러 구명조끼 착용법과 나홀로 조업 중 해상추락 사고 예방수칙을 담은 짧은 영상을 제작해 공단 사회관계망서비스(SNS)와 여객선터미널 내 공단 전용 인터넷방송(IPTV) 등을 통해 안내할 계획이다.
다음 달부터는 어업인이 참여하는 '구명조끼 착용 인증 이벤트' 등 현장 참여형 캠페인도 병행한다.
공단 관계자는 "전복·침몰·해상추락 사고는 기상 악화 등으로 구조까지 상당한 시간이 걸릴 수 있다"며 "사고 초기 생존 가능성을 높이기 위해서는 구명조끼 착용이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
안영철 이사장은 "구명조끼는 바다에서 생명을 지키는 가장 기본적인 안전장비"라며 "제도의 조기 정착과 예방 중심의 자율적 안전문화가 현장에 자리잡을 수 있도록 지속적인 홍보와 교육을 이어가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com