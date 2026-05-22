복지부, 계약형 지역필수의사제 지자체 5곳 공모…월 400만원 수당 지원

AI 핵심 요약beta
- 복지부가 22일 계약형 지역필수의사제 공모를 시작했다.
- 광역지자체 5곳을 새로 뽑아 필수의료를 강화한다.
- 선정 지역은 10월부터 월 400만원 등 지원받는다.
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내과·산부인과 등 8개 필수과목 대상
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지역 의료 공백을 해소하고 필수 의료 체계를 강화하기 위해 '계약형 지역필수의사제' 시범사업에 참여할 광역 지방자치단체 5곳 공모가 시작된다.
보건복지부는 22일부터 오는 6월 11일까지 계약형 지역필수의사제 시범사업에 새롭게 참여할 광역 지자체 5개 선정을 위한 공모를 실시한다고 밝혔다.
계약형 지역필수의사제 시범사업은 5년 이상 전문의가 종합병원 이상 지역의료기관에서 필수과목을 진료하며 장기간 근무할 수 있도록 정부와 지자체가 지역근무수당과 정주 여건을 지원하는 사업이다. 필수과목은 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 응급의학과, 심장혈관흉부외과, 신경과, 신경외과다.
복지부는 공모 방식을 통해 사업을 수행할 5개 지역을 추가 선정할 계획이다. 지역별 20명의 전문의가 '계약형 지역의사'로 근무하도록 월 400만원의 지역근무 수당과 지자체가 마련한 정주 혜택을 지원한다.
참여를 희망하는 광역 지자체는 계약형 지역의사가 필요한 지역 내 의료기관과 진료과목을 지정해 지역 여건에 맞게 작성한 사업 운영계획서를 오는 6월 11일까지 복지부에 제출하면 된다. 복지부는 선정위원회를 통해 광역 지방자치단체에서 제출한 사업 추진 여건의 적합성, 사업계획서의 적절성 등을 평가해 대상 지역을 선정할 예정이다.
아울러 선정된 지역에서 신속하게 사업이 추진될 수 있도록 지역별 추진 상황을 수시로 점검한다. 사업 진행 준비가 완료된 지역부터 오는 10월 중 본격 지원한다.
고형우 필수의료지원관은 "이번 추경으로 인한 시행지역 확대는 지역필수의료 문제 극복의 시급성을 고려한 것"이라며 "지역에서 주민들이 필수의료 서비스를 안정적으로 제공받을 수 있도록 적극 공모에 참여해 주시기 바란다"고 당부했다.
sdk1991@newspim.com