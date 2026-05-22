해진공, 베트남 물류센터에 200억 투자…공급망 거점 확보

AI 핵심 요약beta
- 한국해양진흥공사는 21일 베트남 동나이성 롯데글로벌로지스 콜드체인 물류센터 준공식을 열었다
- 해양진흥공사와 BNK부산은행 금융지원으로 총 436억원 중 200억원을 투자했다
- 해당 물류센터는 하반기부터 운영돼 국내 수출입 기업의 베트남 공급망 거점이자 해외공동물류센터로 활용될 예정이다
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수출입 기업 해외 진출 기반 강화
롯데글로벌로지스 물류센터 준공
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국해양진흥공사(사장 안병길)가 베트남 복합물류센터에 200억을 투자해 국내 수출입 기업의 해외 공급망 거점 확보에 나섰다.
해양진흥공사는 21일(현지시간) 베트남 호치민 인근 동나이성 연짝 6공단에 위치한 롯데글로벌로지스 콜드체인 물류센터에서 준공식을 개최했다고 22일 밝혔다.
이날 준공식에는 안병길 해양진흥공사 사장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 강병구 롯데글로벌로지스 대표, 응우옌 반 우트 동나이성 인민위원회 위원장 등 관계자들이 참석했다.
해당 물류센터는 올 하반기부터 본격 운영될 예정이다. 부지면적 5만5553㎡, 연면적 2만6167㎡ 규모로 저온 물류센터와 상온 물류센터 등 2개 동으로 구성됐다. 부지면적은 축구장 약 8배 크기다.
이번 사업은 해양진흥공사와 BNK부산은행의 금융 지원을 바탕으로 추진됐다. 총사업비는 436억원이며, 총 조달 규모 300억원 가운데 해양진흥공사가 200억원을 투자했다.
최근 글로벌 공급망 불안이 커지면서 해외 물류 거점 확보의 중요성도 높아지고 있다. 물류센터가 들어선 베트남 호치민 인근 지역은 동남아 핵심 생산·물류 거점으로 꼽힌다. 특히 연짝 6공단은 고속도로와 항만, 공항이 연계된 물류 허브로 국내 기업들도 다수 진출해 있다.
해양진흥공사는 이번 물류센터가 우리 기업의 베트남 시장 진출과 현지 공급망 안정에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 향후 정부의 글로벌 거점 항만 구축 전략에 따라 '해외공동물류센터'로 지정해 수출입 기업의 해외 진출 지원 시설로 활용할 계획이다.
안병길 사장은 "이번 물류센터는 베트남에 진출한 우리 기업들이 제품을 보다 안정적으로 보관·운송할 수 있게 지원하는 핵심 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 우리 기업들의 경쟁력 강화를 위해 주요 해외 항만과 물류거점 확보를 위한 투자에 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com