고려아연, 비철금속업계 최초 DJBIC 아시아퍼시픽 편입

AI 핵심 요약beta
- 고려아연은 22일 DJBIC 아시아퍼시픽 지수에 편입됐다고 밝혔다
- 고려아연은 DJBIC·DJSI 코리아 지수에 연속 편입되는 등 ESG 평가에서 업계 평균을 상회했다
- 고려아연은 탄소 저감·자원순환 등 성과로 리사이클링·탄소발자국 인증을 획득했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연은 국내 비철금속업계 최초로 다우존스 최상위기업 지수(DJBIC) 아시아퍼시픽 지수에 편입됐다고 22일 밝혔다.
S&P글로벌이 운영하는 DJBIC는 기존 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)를 개편한 지표로, 매년 세계 주요 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 평가해 지수 편입 기업을 선정한다.
S&P글로벌은 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600대 기업 중 ESG 평가 상위 20%에 해당하는 기업을 DJBIC 아시아퍼시픽 지수 종목으로 선정한다. 고려아연은 2022년 DJBIC 코리아 지수에 첫 편입된 이후 지속적으로 개선해 왔으며, 2025년 종합평가에서는 환경·사회·지배구조 전 영역에서 산업 평균을 상회했다.
고려아연은 DJBIC 코리아 지수에 4년 연속 편입됐다. 2022년 11월 금속광업 업계 최초로 DJSI 코리아 지수에 신규 편입된 이후 매년 이름을 올리고 있다. 올해 4월 MSCI의 ESG 평가에서 종합 A등급을 획득했으며, 2024년 BB등급에서 2025년 BBB등급으로 상향 조정되며 2년 연속 등급이 올랐다.
고려아연은 탄소 저감, 자원 순환, 공급망 관리 등에서 성과를 구현해 왔다. 글로벌 인증 기관 SGS로부터 은과 동 제품을 100% 리사이클링 원료로 생산하고 있다는 인증을 받았으며, 카본 트러스트로부터 주요 제품의 탄소발자국 검증도 획득했다.
y2kid@newspim.com