차백신연구소, '아리바'이오랩' 상장명 변경

AI 핵심 요약beta
- 차백신연구소가 29일부터 거래명을 아리바이오랩으로 변경해 상장한다고 22일 밝혔다.
- 회사는 알츠하이머 치료제·예방백신·AI헬스케어를 연계한 퇴행성 뇌질환 면역 기반 플랫폼 기업으로 새출발한다.
- 아리원 체계 아래 아리바이오는 치료제 개발을, 아리바이오랩은 백신·면역 플랫폼을 담당해 그룹 바이오 성장성을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차백신연구소가 29일부터 아리바이오랩으로 거래명을 변경해 상장한다고 22일 밝혔다.
회사는 상호변경을 계기로 퇴행성 뇌질환 분야 면역 기반 바이오 플랫폼 기업으로 새롭게 출발한다. 모회사 아리원(옛 소룩스)과 자회사 아리바이오와 함께 알츠하이머 치료제, 예방백신, 면역 플랫폼, 인공지능(AI)·데이터 기반 헬스케어를 연결하는 통합 성장 전략을 추진할 계획이다.
회사에 따르면 이번 상호변경은 그룹 차원의 바이오 사업 구조를 명확히 하기 위한 전략적 재편이다. 아리원 체계 아래 아리바이오는 알츠하이머 치료제 개발을 담당하고 아리바이오랩은 백신·면역 플랫폼을 중심으로 예방 영역을 맡는 구조다.
아리바이오는 현재 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001의 글로벌 임상 3상을 진행 중이다. 아리바이오랩의 백신·면역 플랫폼이 결합되면 기존 치료제 중심의 성장 스토리는 예방백신과 면역조절 영역까지 포함하는 퇴행성 뇌질환 토탈 플랫폼으로 확장될 수 있다.
아리바이오랩은 독자 면역증강 플랫폼인 엘팜포(L-pampo™)와 리포팜(Lipo-pam™) 기술을 기반으로 백신 개발 역량을 축적해 왔다. 이 기술은 감염병 백신을 넘어 고령층 질환, 만성질환, 퇴행성 뇌질환 분야로 확장할 수 있는 핵심 기반 기술이다.
회사 관계자는 "아리바이오는 치료제 영역에서 글로벌 임상 3상을 진행하고 아리바이오랩은 예방과 면역 플랫폼을 통해 그 이후 시장을 준비하는 역할을 맡는다"며 "아리원이 미래 성장 플랫폼의 중심 역할을 하고 아리바이오와 아리바이오랩이 각각 치료제와 예방 플랫폼을 담당하는 구조가 구축되면 그룹 차원의 바이오 성장성이 선명해질 것"이라고 말했다.
차백신연구소는 지난달 30일 임시주주총회에서 상호변경안을 가결했으며, 모회사 소룩스는 21일 아리원으로 상호변경을 발표했다.
nylee54@newspim.com