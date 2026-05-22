'SM 공연 안방 1열서 본다'…삼성 TV 플러스, '월간 콘서트' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 22일 삼성TV플러스에서 월간SM콘서트를 선보인다고 밝혔다
- 월간SM콘서트는 매주 토요일 오후7시 무료중계되며 첫 공연은 30일 NCT위시 콘서트다
- 해당 서비스는 5개국에서 시청 가능하며 3D오디오와 스마트싱스 연동으로 몰입감을 높였다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자는 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 '삼성 TV 플러스'가 SM엔터테인먼트와 협업해 매달 새로운 아티스트 공연 콘텐츠를 선보인다고 22일 밝혔다.
'월간 SM 콘서트'는 삼성 TV 플러스의 STN(Samsung TV Network)과 SMTOWN 채널에서 매주 토요일 오후 7시에 공개된다. 서비스 이용자라면 누구나 무료로 감상할 수 있다. 첫 무대는 30일 공개되는 NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH' ENCORE IN SEOUL이다.
한국을 비롯해 호주, 뉴질랜드, 브라질, 멕시코 등 5개국에서 시청 가능하다. 삼성 TV 플러스는 지난해 'SMTOWN LIVE 2025 in L.A.' 독점 생중계에 이어 올해 협업을 확대했다.
삼성 TV 플러스는 구글과 공동 개발한 '이클립사 오디오(Eclipsa Audio)' 기능을 지원한다. IAMF(Immersive Audio Model and Formats) 기반의 3D 오디오 기술로, 멀티채널 오디오를 통해 몰입감 있는 사운드를 제공한다.
삼성전자의 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스(SmartThings)'와도 연동된다. 스마트폰과 TV 내 스마트싱스 앱에서 공연 시청 루틴을 설정하고 TV를 자동 실행할 수 있으며, 집 안의 스마트 기기를 연동하면 조명과 오디오 환경을 공연 감상에 맞춰 조절할 수 있다.
삼성 TV 플러스는 전 세계 30개국에서 월간 활성 사용자 1억 명을 기록했다. 뉴스·스포츠·영화·드라마·K-콘텐츠 등 전 장르의 콘텐츠를 무료로 제공하고 있다.
kji01@newspim.com