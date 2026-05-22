폴라리스AI, 유비테크 로봇 B2B 영업 시작

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스AI가 22일 한국피지컬AI협회에 가입하고 유비테크 상용 로봇 B2B 영업을 시작했다고 밝혔다
- 폴라리스AI는 협회 산학연 네트워크를 확보하고 실증 프로젝트·기술 표준화에 참여하게 됐다
- 유비테크 로봇 플랫폼과 자사 AI 소프트웨어를 결합해 제조·물류·서비스 현장에 맞춤형 피지컬AI 솔루션을 공급하며 그룹 차원 AI 융합 생태계를 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 폴라리스AI가 한국피지컬AI협회에 정식 회원사로 가입하고 글로벌 로봇 기업 유비테크 로보틱스의 상업용 로봇 B2B 영업을 본격 개시했다고 22일 밝혔다.
한국피지컬AI협회는 시각·언어·행동(VLA) 데이터와 AI 인프라를 기반으로 물리적 하드웨어 융합 생태계를 조성하는 단체다. 현재 국내 주요 기업 및 연구기관과 함께 통합 데이터센터 구축 및 산업별 실증 플랫폼 사업을 추진 중이다.
회사에 따르면 폴라리스AI는 이번 협회 합류를 통해 피지컬 AI 산업의 핵심 자산인 산·학·연 네트워크를 확보했다. 협회 내 실증 프로젝트와 기술 표준화 작업에도 참여하게 된다.
유비테크 상용 로봇 플랫폼의 국내 판매 권한을 확보한 폴라리스AI는 협회의 산업 네트워크를 발판 삼아 제조·물류·서비스 등 핵심 산업 현장에 로봇 기술 보급을 확대한다. B2B 전용 공식 홈페이지를 개설하고 기업 고객 대상 영업·마케팅 활동을 시작했다.
피지컬 AI는 AI의 지능적 판단 능력을 물리적 로봇에 이식하는 기술로, 막대한 VLA 데이터 확보와 환경 테스트가 필수적이다. 폴라리스AI는 자체 보유한 AI 소프트웨어 구축 역량에 유비테크의 검증된 하드웨어를 결합하고, 협회 차원의 공동 데이터 자산과 권역별 실증 필드를 활용해 국내 산업 현장에 최적화된 맞춤형 피지컬 AI 솔루션을 공급할 계획이다.
한편 폴라리스그룹은 이번 사업 전개를 기점으로 그룹 전반의 'AI 융합 생태계' 주도권 확보에 나선다. 폴라리스오피스의 오피스 소프트웨어 원천 기술, 핸디소프트의 ICT 인프라 및 공공 시장 네트워크, 폴라리스AI의 글로벌 로봇 파트너십과 B2B 영업력이 유기적으로 결합되는 구조다.
nylee54@newspim.com