NH농협은행, 9월 30일까지 '무더위 쉼터' 운영

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행은 22일 전국 영업점을 무더위·한파쉼터로 운영하겠다고 발표했다
- 쉼터는 영업일 오전9시부터 오후4시까지 은행 업무와 무관하게 누구나 이용할 수 있다
- 무더위쉼터는 15일부터 9월30일, 한파쉼터는 11월15일부터 내년3월15일까지 운영된다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 여름철 무더위와 겨울철 한파로부터 국민들을 지키기 위한 '무더위·한파쉼터'를 운영한다고 22일 발표했다.
농협은행은 지난 4월 행정안전부와 맺은 업무협약에 따라, 전국 영업점을 누구든지 이용할 수 있는 쉼터로 개방했다. 영업일 기준 오전 9시부터 오후 4시까지 고객 대기공간을 활용하며, 은행 업무와 관계없이 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.
여름철 무더위 쉼터는 15일 시작해 9월 30일까지 운영되며, 겨울철 한파 쉼터는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 이어질 예정이다.
농협은행 관계자는 "기후위기로 인해 폭염과 한파가 반복되는 상황에서 지역사회와의 공익적 역할을 위해 쉼터를 마련했다"며 "전국 최대 영업점 네트워크를 보유한 농협은행이 국민의 일상 속 쉼터가 되겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com