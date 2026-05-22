초유·A2단백질 앞세운 남양유업…분유 사업 회복세

AI 핵심 요약beta
- 남양유업이 22일 프리미엄 성분 전략으로 분유 사업 회복세를 본격화했다고 밝혔다
- 초유·유기농·A2 단백질 강화 제품에 힘입어 1분기 분유 매출이 전년 대비 10% 늘고 수출은 54% 급증했다
- 남양유업은 아시아 수출 확대와 함께 마미톡과 ‘아이엠마더 아기성장 챌린지’를 진행하며 영유아 시장 공략을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 남양유업이 프리미엄 성분 전략을 앞세워 분유 사업 회복세를 본격화하고 있다. 초유·유기농·A2 단백질 등 성분 경쟁력을 강화한 제품이 소비자 수요와 맞물리며 내수와 수출 모두 성장세를 나타냈다.
남양유업은 올해 1분기 분유 매출이 전년 동기 대비 10% 증가했다고 22일 밝혔다. 내수 매출은 4% 늘었고, 수출은 54% 급증하며 해외 성장세가 두드러졌다.
성장 배경으로는 프리미엄 제품 전략이 꼽힌다. 대표 제품 '아이엠마더'는 초유 면역 단백질인 IgA(Immunoglobulin A)와 모유 올리고당(HMO·Human Milk Oligosaccharides) 구조를 반영한 영양 설계를 적용했다. 국내 유일 유기농 인증 산양분유인 '유기농산양'은 EU 유기농 인증 원료와 A2 베타카제인 단백질 기반 설계를 앞세워 프리미엄 수요를 공략하고 있다.
해외 시장에서도 성과가 두드러진다. 남양유업은 중국, 베트남, 캄보디아, 대만, 몽골 등 아시아 주요 국가에 분유를 수출하고 있으며, 캄보디아에서는 한국산 분유 시장 내 약 90% 수준의 점유율을 확보했다.
베트남 시장 공략도 가속화하고 있다. 남양유업은 베트남 유통 대기업 '푸 타이 홀딩스'와 3년간 700억 원 규모의 업무협약을 체결했다. 이를 통해 조제분유 '임페리얼XO', 기능성 분유 '키플러스', '드빈치 유기농 아기치즈' 등 영유아 제품군을 확대할 계획이다.
한편 남양유업은 육아 플랫폼 '마미톡'과 함께 '아이엠마더 아기성장 챌린지'를 진행한다. 생후 4~10개월 자녀를 둔 마미톡 이용자 250명을 대상으로 운영되며, 참여자 모집은 오는 26일부터 다음 달 8일까지 진행된다. 선정된 참여자 전원에게 '아이엠마더 2단계' 제품을 제공하며, 우수 참여자에게는 네이버페이 100만 원과 향후 브랜드 체험단·신제품 우선 참여 기회 등이 제공된다.
nrd@newspim.com