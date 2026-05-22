HD건설기계, 우크라이나 재건 사업 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 21일 미콜라이우 주정부와 재건 협력 확대 업무협약을 체결했다
- 장비 공급·트레이닝센터 구축·정비·금융·에너지 인프라 복구 등으로 협력 범위를 넓히기로 했다
- HD건설기계는 장비 기증·지사 설립·연수 등으로 우크라 재건 협력을 강화해왔고 그룹 차원 통합 모델도 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 우크라이나 미콜라이우 주정부와 재건 사업 협력을 확대하기로 했다.
HD건설기계는 지난 21일 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 미콜라이우 주정부와 '재건 사업 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 22일 밝혔다. 비탈리 킴 주지사, HD현대 조영철 부회장, HD건설기계 문재영 사장 등이 참석했다.
이번 협약은 2023년 체결한 건설장비 기증 및 교육 중심의 협력을 한 단계 확대하는 것이다. 양측은 장비 공급, 현지 트레이닝 센터 구축, 서비스 및 정비 지원, 금융 지원 체계 마련, 에너지 인프라 복구 등으로 협력 범위를 넓히기로 했다.
HD건설기계는 2023년 우크라이나 인프라부 관계자의 울산 캠퍼스 방문을 시작으로 재건 협력을 논의해왔다. 같은 해 미콜라이우 주정부에 굴착기와 지게차 등 5대를 기증했으며, 현재까지 긴급 복구와 인프라 회복 작업에 활용되고 있다. 2024년에는 우크라이나 키이우에 지사를 설립했고, 지난해 정부 관계자 초청 연수 등을 통해 현지 협력 기반을 강화했다.
HD현대는 건설기계와 에너지 분야 역량을 연계한 그룹 차원의 통합 재건 협력 모델 구축을 추진할 계획이다.
y2kid@newspim.com