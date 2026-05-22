HLB, ASCO 2026서 항암 파이프라인 임상 데이터 공개

AI 핵심 요약beta
- HLB가 29일 개막 ASCO 2026에서 항암 파이프라인 임상 데이터를 공개했다
- 리라푸그라티닙 암종불문 글로벌 2상 현황 포스터가 채택돼 다양한 고형암 대상 치료 가능성을 평가한다
- 리보세라닙·캄렐리주맙 병용+TACE 3상에서 PFS 개선 등 간암 1차 넘어 다수 암종으로 적응증 확장을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB가 오는 29일 개막하는 미국임상종양학회(ASCO 2026)에 참가해 주요 항암 파이프라인의 임상 데이터를 공개한다고 22일 밝혔다.
HLB의 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스는 미국 식품의약국(FDA) 허가 심사가 진행 중인 절제불가능 간세포암 1차 치료 후보물질 '리보세라닙·캄렐리주맙' 병용요법과 FGFR2 융합·재배열 담관암 2차 치료 후보물질 '리라푸그라티닙'의 임상 데이터를 바탕으로 학술 교류를 진행할 계획이다.
회사에 따르면 이번 학회에서 리라푸그라티닙의 FGFR2 융합·재배열 암종불문 글로벌 임상 2상(ReFocus202) 연구 현황이 포스터 발표로 채택됐다. 해당 연구는 특정 장기나 암종이 아닌 FGFR2 융합 또는 재배열이라는 유전자 변이를 공통적으로 가진 환자군을 대상으로 진행되는 정밀치료제 임상으로, 담관암을 제외한 다양한 국소진행성·전이성 고형암 환자에서 리라푸그라티닙의 치료 가능성을 평가한다.
리보세라닙 관련 연구는 총 8건이 선정됐다. 특히 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법과 간동맥화학색전술(TACE)을 결합한 절제불가능 간세포암 대상 글로벌 3상 연구가 구두 발표로 채택됐으며, 기존 TACE 단독 치료 대비 무진행생존기간(PFS)을 개선한 결과가 공개된다. 해당 연구에서 리보세라닙·캄렐리주맙+TACE 병용군은 TACE 단독군 대비 PFS가 11.1개월 대 8.3개월로 나타났다(HR 0.73).
리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법은 간암 중심 전략을 넘어 담관암·신경내분비암·신세포암·흑색종·골육종 등 다양한 암종으로 연구 범위가 확대되고 있으며, TACE·화학요법 등 기존 치료법과의 병용 전략도 진행 중이다.
김동건 엘레바 테라퓨틱스 대표는 "이번 ASCO 2026 참가를 통해 현재 FDA 심사가 진행 중인 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법과 리라푸그라티닙의 주요 임상 데이터를 글로벌 의료진에게 알릴 계획"이라며 "리보세라닙이 간암 1차 치료제를 넘어 TACE 병용 치료와 다양한 암종으로 적응증을 확장하고 있는 만큼, 임상적 활용 가치와 향후 적응증 확장 전략을 폭넓게 공유할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com