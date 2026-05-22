[개장시황] 코스피, 외국인 9200억 순매도에도 강보합 출발

AI 핵심 요약beta
- 국내 증시는 22일 반도체·2차전지 강세로 강보합 출발했다
- 코스피는 개인·기관 매수, 외국인 매도 속 7800선 중반에서 등락했다
- 코스닥은 2%대 급등하며 2차전지·제약·로봇주 중심으로 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
환율, 전 거래일 대비 1.4원 하락한 1504.7원
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 22일 국내 증시가 반도체·2차전지 중심 강세에 힘입어 강보합 출발했다. 코스피는 7870선 부근에서 등락 중이며, 코스닥은 2% 넘게 상승하고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 3분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 51.66포인트(0.66%) 오른 7867.25에 거래되고 있다. 개인과 기관이 각각 8450억원, 989억원을 순매수하고 있는 가운데 외국인은 9224억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스(0.31%), SK스퀘어(1.19%), 삼성전자우(0.59%), LG에너지솔루션(2.24%), 삼성전기(4.24%), 두산에너빌리티(5.63%), HD현대중공업(1.49%) 등이 상승세를 보이고 있다. 반면 삼성전자(-0.17%)와 현대차(-1.35%)는 약세를 나타내고 있으며 삼성생명(0.00%)은 보합권에서 움직이고 있다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 29.40포인트(2.66%) 오른 1135.37을 기록 중이다. 개인과 외국인, 기관이 각각 28억원, 45억원, 85억원 어치를 사들이고 있다.
코스닥 시장에서는 에코프로비엠(4.62%), 알테오젠(2.99%), 에코프로(4.01%), 레인보우로보틱스(1.35%), 주성엔지니어링(9.88%), 코오롱티슈진(2.23%), 삼천당제약(3.38%), 리노공업(0.67%), 이오테크닉스(1.18%), HLB(4.59%) 등이 오르고 있다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1506.1원)보다 1.4원 내린 1504.7원에 출발했다.
rkgml925@newspim.com