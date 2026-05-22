한국타이어, 中 가흥공장 친환경 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지는 22일 중국 가흥공장이 글로벌 친환경 소재 국제인증 ISCC PLUS를 획득했다고 밝혔다
- 이번 인증으로 한국타이어는 아시아와 유럽을 잇는 친환경 생산 체계를 확장하며 네 번째 ISCC PLUS 인증을 확보했다
- 한국타이어는 E.서클 전략을 통해 타이어에 지속가능 원료 적용을 확대하고 저탄소 원재료 개발·모터스포츠 분야까지 친환경 행보를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 중국 저장성 자싱시의 가흥공장에서 글로벌 친환경 소재 국제인증 'ISCC PLUS'를 획득했다고 22일 밝혔다.
ISCC PLUS는 바이오 기반 및 재활용 원료의 지속가능성과 공급망 투명성을 검증하는 국제 인증 제도다. 원료 수급부터 생산 공정, 최종 제품까지 전 과정에 엄격한 심사 기준을 적용한다.
이는 2021년 금산공장, 2023년 헝가리 라칼마스공장, 2025년 대전공장에 이은 네 번째 인증이다. 한국타이어는 중국 생산기지까지 인증 범위를 확대하며 아시아와 유럽을 아우르는 글로벌 친환경 생산 체계를 갖춰가고 있다.
가흥공장은 친환경 원료 전환과 생산 공정 최적화를 통해 지속가능 제조 경쟁력을 강화했다. 바이오 및 재활용 소재 적용을 확대하고 질량 균형 기반 품질 관리 체계를 운영하며 지속가능 원료 적용 제품의 안정적 생산 기반을 구축했다.
한국타이어는 친환경 순환경제 전략 'E.서클'을 기반으로 친환경 소재 적용을 확대하고 있다. 포르쉐 타이칸에 공급하는 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보'에는 약 45%의 지속가능 원료를 적용했으며, 유럽 교체용 시장 제품 '아이온 GT'는 지속가능 원료 비중을 최대 약 77%까지 높였다.
모터스포츠 분야에서도 지속가능 원료 적용을 확대 중이다. FIA 월드 랠리 챔피언십과 ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십 공급 타이어에 지속가능 소재를 적용하고 있다.
한국타이어는 글로벌 파트너사와의 협력을 통해 저탄소 원재료 개발과 상용화도 추진하고 있다. 이를 바탕으로 다우존스 지속가능경영지수에 편입되고 에코바디스 최고 등급을 획득했다.
y2kid@newspim.com