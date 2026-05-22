역대 최대 6.3만명 몰린 '모두의 창업'…탈락자 5.8만명도 재기 지원

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정부 창업·아이디어 공모전 역대 최대 규모 접수

청년 68%·비수도권 53.4%…AI 활용 창업 1.6만명

탈락자 5.8만명 재도전 멘토링…2차 프로젝트 1만명

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 추진 중인 '모두의 창업 프로젝트'에 6만명이 넘는 신청자가 몰리면서 정부 창업·아이디어 공모전 가운데 역대 최대 규모 접수를 기록했다.

정부는 멘토링·사업화·투자 연계까지 이어지는 창업 육성 체계를 본격 가동하는 한편, 탈락자를 위한 재도전 프로그램과 글로벌·청소년 리그까지 추가해 사업 외연 확대에 나설 계획이다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.21 rang@newspim.com

◆ 9~90세까지 참여…AI 창업 아이디어 4명 중 1명

중소벤처기업부는 22일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주재한 '비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의·국가창업시대 전략회의'에서 이같은 내용을 담은 '모두의 창업 프로젝트 모집 현황 및 향후 추진계획'을 발표했다.

정부에 따르면 지난 15일 마감된 1차 '모두의 창업 프로젝트'에는 총 6만2944명이 신청했다. 이는 정부 창업·아이디어 공모전 가운데 최대 규모다. 기존 공모전인 '모두의 아이디어'(2만7185건)와 '도전! K-스타트업'(7377건) 등을 크게 웃도는 수준이다.

분야별로는 일반·기술 분야 신청자가 5만1907명(82.5%), 로컬 분야가 1만1037명(17.5%)이었다. 일반·기술 분야에서는 ▲IT(1만4728명) ▲라이프스타일(1만1360명) 중심으로 신청이 몰렸고, 로컬 분야에서는 ▲생활(7069명) ▲FB(2992명) 분야 지원이 두드러졌다. IT 분야 신청자가 생활 분야의 2배 이상으로, 기술 기반 창업에 대한 높은 관심을 드러냈다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.21 rang@newspim.com

청년층 참여도 두드러졌다. 39세 이하 청년 신청자는 전체의 68.0%(약 4만3000명)를 차지했다. 최연소 9세부터 최고령 90세까지 다양한 연령대가 참여했으며, 비수도권 신청 비중도 53.4%로 기존 예비창업패키지(30.0%)보다 23.4%포인트(p) 높게 나타나 지역 균형 발전 효과에 대한 기대를 높였다.

인공지능(AI) 기반 창업 열기도 확인됐다. 전체 신청자의 25.6%(1만6000여명)가 AI 활용 창업 아이디어를 제출했으며, 다음으로는 'IT'(1만5000명·23.4%)와 '생활'(7000명·64.1%) 순이었다. 창업 아이디어에 가장 많이 언급된 키워드는 '일반·기술'의 경우 AI·데이터·솔루션, '로컬'의 경우 브랜드·공간·관광이었다.

앞으로 중기부는 아이디어 심사와 멘토링, 사업화 지원, 지역·권역별 오디션, 대국민 경연까지 이어지는 단계별 창업 육성 체계를 본격 운영할 계획이다.

◆ 단계별 육성 체계 가동…최종 우승자에 10억원 지급

정부는 1라운드에서는 창업 아이디어 심사와 초기 멘토링을, 2라운드에서는 창업 사업화와 지역·권역별 오디션을 진행할 예정이다. 우선 1라운드에서는 5000명을 선발해 책임 멘토를 매칭하고 집중 멘토링을 제공한다. 동시에 200만원 규모 창업활동자금과 최대 200만원 상당 AI 솔루션 활용 크레딧도 지원한다.

이후 2라운드에서는 지역·권역별 오디션을 거쳐 1100명을 선발(경쟁률 4.5대 1)해 최대 2000만원 규모 사업화 자금을 지원한다. 정부는 이 과정에서 5대 은행권 출연을 기반으로 한 1550억원 규모 협약보증도 신설한다. 보증비율은 기존 85%에서 100%로 높이고, 보증료는 면제해 창업자의 금융 부담을 대폭 경감한다.

또 창업 아이디어 규제 저촉 여부를 사전 검토하는 '규제 스크리닝'과 특허 출원, 후속 지적재산권(IP) 지원, AI 창업가 대상 GPU(B200) 지원 등도 함께 추진한다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.21 rang@newspim.com

최종 200명은 대국민 경연에 진출한다. 정부는 이 과정을 방송 프로그램 형태로 제작해 전국적인 창업 붐 확산을 유도한다는 구상이다. 최종 우승자에게는 상금과 투자금을 합쳐 10억원 이상 인센티브를 제공하고, 500억원 규모 '창업열풍펀드'도 조성한다.

하반기에는 외연을 확대해 '2차 모두의 창업 프로젝트'도 추진한다. 선발 규모를 기존 5000명에서 1만명으로 2배 늘리고, 대학·청소년·글로벌 리그를 신설한다. 글로벌 리그는 미국 실리콘밸리, 싱가포르, 인도 등 현지 기관과 협력해 운영할 예정이다.

특히 1차 탈락자 5만7944명을 대상으로 재도전 멘토링 체계도 구축한다. 정부는 아이디어 보완 피드백과 온라인·오프라인 멘토링을 제공하고, 재도전 이력을 2차 평가에서 우대 요소로 반영할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 "모두의 창업에 참여한 6만명의 도전은 한국 창업 생태계의 새로운 미래를 열어갈 것"이라며 "혁신의 의지를 갖춘 국민 누구나 참여할 수 있는 창업 통로를 설계하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com