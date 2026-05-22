"앤스로픽, 마이크로소프트 자체 AI 칩 임대 협상 중"

AI 핵심 요약beta
- 앤스로픽이 21일 MS 자체 AI 칩 기반 서버 임대 협상을 진행했다고 보도됐다.
- MS는 자체 칩 임대를 통해 알파벳·아마존의 AI 칩 사업을 추격하고 엔비디아 의존도를 낮추려 한다.
- 앤스로픽은 이미 아마존·구글과도 계약한 핵심 고객사로, MS는 코파일럿 등에 클로드 모델을 통합하며 협력을 강화해왔다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 마이크로소프트(MS) 자체 설계 AI 칩으로 구동되는 서버를 임대하는 방안을 협상 중이라고 21일(현지시간) 정보기술 매체 디 인포메이션이 보도했다. AI 서비스에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 결정으로 보인다.
디 인포메이션은 협상에 관여한 임원들과 대화한 두 사람을 인용해 클로드 개발사인 앤스로픽의 칩 임대 협상이 아직 초기 단계이며 합의에 이르지 못할 수도 있다고 전했다.
앤스로픽을 고객으로 확보하는 것은 알파벳과 아마존의 자체 칩 성공을 따라잡으려는 MS의 시도에 큰 성과가 될 수 있다. 알파벳과 아마존은 내부용으로 설계한 프로세서를 AI 스타트업에 임대하는 큰 사업을 구축한 바 있다.
비싸고 공급이 부족한 엔비디아 AI 프로세서에 대한 대안을 찾는 기업들이 늘면서 이러한 맞춤형 칩에 대한 수요는 계속 증가하는 추세다. 앤스로픽은 이미 아마존·구글 등과 계약을 체결하며 이 분야의 핵심 고객으로 부상했다.
MS는 최근 몇 달간 코파일럿 AI 어시스턴트 등 자사 제품에 앤스로픽 모델을 통합하면서 앤스로픽과의 관계를 심화해왔다.
MS는 지난 1월 2세대 자체 AI 칩 '마이아 200(Maia 200)'과 엔비디아의 개발자 대상 최대 경쟁 우위 중 하나를 겨냥한 소프트웨어 도구를 공개했다.
마이아 200은 TSMC가 3나노 반도체 공정으로 제조한다. 고대역폭 메모리(HBM) 칩을 사용하지만 엔비디아의 차기 '베라 루빈' 칩보다는 오래되고 느린 세대다.
MS는 자사 칩에 SRAM이라는 메모리를 상당량 탑재했다. SRAM은 챗봇 등 AI 시스템이 다수 사용자의 요청을 처리할 때 속도 면에서 이점을 제공하는 메모리다.
mj72284@newspim.com