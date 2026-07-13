삼척블루파워, 향토장학금 5억 기탁

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척블루파워(주)는 13일 삼척시장 집무실에서 5억 원 규모의 향토장학금을 기탁했다고 밝혔다.
이번 기탁은 2023년 7월부터 2024년 1월까지 삼척블루파워(주)의 항만부두 준공 지연으로 인해 발생한 시 운전용 유연탄 운송에 따른 발전기금으로 마련된 것이다.
삼척시 관계자는 "삼척블루파워(주)의 향토장학금으로 많은 학생들에게 혜택이 돌아갔으면 좋겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척블루파워(주)는 13일 삼척시장 집무실에서 5억 원 규모의 향토장학금을 기탁했다고 밝혔다.
이번 기탁은 2023년 7월부터 2024년 1월까지 삼척블루파워(주)의 항만부두 준공 지연으로 인해 발생한 시 운전용 유연탄 운송에 따른 발전기금으로 마련된 것이다.
삼척시 관계자는 "삼척블루파워(주)의 향토장학금으로 많은 학생들에게 혜택이 돌아갔으면 좋겠다"고 말했다.
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