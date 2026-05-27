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2026.05.27 (수)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 27일

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AI 핵심 요약

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  • 국회는 26일 개원기념식과 감사패 전달식을 했다
  • 여야는 26일 선거대책위·유세로 표심 공략에 나섰다
  • 의원실은 26일 스테이블코인 등 현안 토론회를 열었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆ 국회의장
10:00 제78주년 국회개원기념식 / 국회의사당 중앙홀
11:30 광복회 감사패 전달식 / 의장집무실
14:00 해병대연대 감사패 전달식 / 국회접견실

◆의원실 세미나

10:00 안도걸 의원실 등, 스테이블코인의 확산과 금융시스템 재편을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 손솔 의원실 등, 동일기준의 성폭력 형사법체계, 우리 삶을 어떻게 변화시키나 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 김재원 의원실, 관광 인프라 혁신 방안 마련 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 우재준 의원실 등, 전기차 완속 충전요금 급등, 지속 가능한 해법은 무엇인가? / 의원회관 신관 제2세미나실

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

◆소통관 기자회견

09:00 허종식 의원, [코인 의혹 유정복 인천시장 후보 사퇴 촉구 기자회견]
09:20 최수진 의원, [현안 기자회견]
09:40 손솔 의원, [콘텐츠 산업 노동자 권리보장 3법 발의 기자회견]
10:00 손솔 의원, [문체부공무직 현안 기자회견]
10:40 이용선 의원, [정원오 서울시장 후보 관련 노동조합 지지선언 기자회견]
11:00 최기상 의원, [서울시당 노동위원회 기자회견]
14:00 김문수 의원, [지역 현안 기자회견]
15:00 배현진 의원, [정치 현안 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 총괄상임선대위원장
09:00 충남 논산시 현장 중앙선거대책위원회의 / 오인환 논산시장 후보 선거사무소
10:50 김영빈 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보·김정섭 충남 공주시장 후보 지원유세 / 피자스쿨 공주신관점 맞은편 흑수골길 공터
16:00 박찬대 인천광역시장 후보·한연희 인천 강화군수 후보 지원유세 및 전통시장 시민인사 / 강화군노인복지관 앞
18:00 손화정 인천 영종구청장 후보 지원유세 / 운서역 1번 출구 앞

*한병도 공동상임선대위원장
08:30 차영수 강진군수 및 강진군 후보자 연석회의 / 차영수 후보 선거사무소
09:30 김철우 보성군수 후보 지원 유세 / 보성역
11:00 손훈모 순천시장 후보 합동 유세 / 아랫장
13:00 순천역 앞 및 역전시장 상가 인사 / 순천역 앞
14:00 정인화 광양시장 후보-광양시 현안 지원 관련 기자 간담회 / 정인화 후보 선거사무소
16:00 서영학 여수시장 후보 지원 유세 / 여수 흥국체육관 부근

◆국민의힘

*장동혁 상임선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀

*송언석 공동선거대책위원장
10:00 이현재 경기도 하남시장 후보, 이용 경기도 하남갑 국회의원 후보 신장시장 방문 유세 / 경기 하남시 신장시장
13:10 김진태 강원특별자치도지사 후보 고성군 간성읍 순회 유세 / 강원 고성군 간성읍 일원
15:30 김진태 강원특별자치도지사 후보, 김호열 양양군수 후보 합동 유세 / 고려당 양양점 앞
18:00 김진태 강원특별자치도지사 후보, 이병선 속초시장 후보 합동 유세 / 속초 드림디포 사거리

◆조국혁신당

*서왕진 상임선대위원장
10:00 제78주년 국회개원 기념식 / 국회 본관 로텐더홀
11:00 KBC <여의도 초대석> 인터뷰
18:00 KBS라디오 뉴스레터k 인터뷰

◆개혁신당

*이준석 총괄선대위원장
07:30 병점역 아침 출근인사 / 경기도 화성시 병점구 떡전골로 97
09:30 만의공원 집중유세 / 경기도 화성시 동탄구 신동 66
12:00 삼성전자 H2 유세 / 경기도 화성시 병점구 삼성전자로 1
17:30 동탄호수공원 유세 / 동탄호수공원 꼬모사거리
20:00 동탄 북광장 유세 / 경기도 화성시 동탄구 동탄중심상가2길 21

*천하람 공동선대위원장
07:00 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 / 창원대로 입구
11:30 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 / 소답5일장 입구
13:30 김희성, 문현진 김해시의원 후보 지원유세 / 김해외동시장 입구
15:30 정이한 부산시장 후보 지원유세 / 다대씨파크 입구
17:00 최봉환 부산 금정구청장 후보 지원유세 / 부산대학교 정문
18:30 김동칠 울산 남구갑 국회의원 후보 지원유세 / 울산대학교 정문
20:00 방인섭 울산 남구청장 후보 지원유세 / 현대해상사거리

 

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[뉴스핌 베스트 기사]

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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