[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 27일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 26일 개원기념식과 감사패 전달식을 했다
- 여야는 26일 선거대책위·유세로 표심 공략에 나섰다
- 의원실은 26일 스테이블코인 등 현안 토론회를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 국회의장
10:00 제78주년 국회개원기념식 / 국회의사당 중앙홀
11:30 광복회 감사패 전달식 / 의장집무실
14:00 해병대연대 감사패 전달식 / 국회접견실
◆의원실 세미나
10:00 안도걸 의원실 등, 스테이블코인의 확산과 금융시스템 재편을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 손솔 의원실 등, 동일기준의 성폭력 형사법체계, 우리 삶을 어떻게 변화시키나 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 김재원 의원실, 관광 인프라 혁신 방안 마련 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 우재준 의원실 등, 전기차 완속 충전요금 급등, 지속 가능한 해법은 무엇인가? / 의원회관 신관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
09:00 허종식 의원, [코인 의혹 유정복 인천시장 후보 사퇴 촉구 기자회견]
09:20 최수진 의원, [현안 기자회견]
09:40 손솔 의원, [콘텐츠 산업 노동자 권리보장 3법 발의 기자회견]
10:00 손솔 의원, [문체부공무직 현안 기자회견]
10:40 이용선 의원, [정원오 서울시장 후보 관련 노동조합 지지선언 기자회견]
11:00 최기상 의원, [서울시당 노동위원회 기자회견]
14:00 김문수 의원, [지역 현안 기자회견]
15:00 배현진 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
09:00 충남 논산시 현장 중앙선거대책위원회의 / 오인환 논산시장 후보 선거사무소
10:50 김영빈 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보·김정섭 충남 공주시장 후보 지원유세 / 피자스쿨 공주신관점 맞은편 흑수골길 공터
16:00 박찬대 인천광역시장 후보·한연희 인천 강화군수 후보 지원유세 및 전통시장 시민인사 / 강화군노인복지관 앞
18:00 손화정 인천 영종구청장 후보 지원유세 / 운서역 1번 출구 앞
*한병도 공동상임선대위원장
08:30 차영수 강진군수 및 강진군 후보자 연석회의 / 차영수 후보 선거사무소
09:30 김철우 보성군수 후보 지원 유세 / 보성역
11:00 손훈모 순천시장 후보 합동 유세 / 아랫장
13:00 순천역 앞 및 역전시장 상가 인사 / 순천역 앞
14:00 정인화 광양시장 후보-광양시 현안 지원 관련 기자 간담회 / 정인화 후보 선거사무소
16:00 서영학 여수시장 후보 지원 유세 / 여수 흥국체육관 부근
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
*송언석 공동선거대책위원장
10:00 이현재 경기도 하남시장 후보, 이용 경기도 하남갑 국회의원 후보 신장시장 방문 유세 / 경기 하남시 신장시장
13:10 김진태 강원특별자치도지사 후보 고성군 간성읍 순회 유세 / 강원 고성군 간성읍 일원
15:30 김진태 강원특별자치도지사 후보, 김호열 양양군수 후보 합동 유세 / 고려당 양양점 앞
18:00 김진태 강원특별자치도지사 후보, 이병선 속초시장 후보 합동 유세 / 속초 드림디포 사거리
◆조국혁신당
*서왕진 상임선대위원장
10:00 제78주년 국회개원 기념식 / 국회 본관 로텐더홀
11:00 KBC <여의도 초대석> 인터뷰
18:00 KBS라디오 뉴스레터k 인터뷰
◆개혁신당
*이준석 총괄선대위원장
07:30 병점역 아침 출근인사 / 경기도 화성시 병점구 떡전골로 97
09:30 만의공원 집중유세 / 경기도 화성시 동탄구 신동 66
12:00 삼성전자 H2 유세 / 경기도 화성시 병점구 삼성전자로 1
17:30 동탄호수공원 유세 / 동탄호수공원 꼬모사거리
20:00 동탄 북광장 유세 / 경기도 화성시 동탄구 동탄중심상가2길 21
*천하람 공동선대위원장
07:00 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 / 창원대로 입구
11:30 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 / 소답5일장 입구
13:30 김희성, 문현진 김해시의원 후보 지원유세 / 김해외동시장 입구
15:30 정이한 부산시장 후보 지원유세 / 다대씨파크 입구
17:00 최봉환 부산 금정구청장 후보 지원유세 / 부산대학교 정문
18:30 김동칠 울산 남구갑 국회의원 후보 지원유세 / 울산대학교 정문
20:00 방인섭 울산 남구청장 후보 지원유세 / 현대해상사거리