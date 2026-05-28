[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당- 5월 28일

AI 핵심 요약beta
- 우원식 국회의장이 28일 퇴임 기자회견을 했다
- 여야는 28일 지방선거 사전투표 독려와 유세에 나섰다
- 국회와 의원회관서 세미나·기자회견이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 우원식 국회의장 퇴임 기자회견 / 국회접견실
◆의원실 세미나
09:30 한민족 백두대간 잇기 대토론회 / 의원회관 제1소회의실
13:00 탄소중립과 AX 시대 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 AI 대전환 시대, 엔지니어링 전문 분야 AI 활용 방안 세미나 / 의원회관 제9간담회의실
18:20 국가발전정책연구원 제101차 정책세미나 '폐기물의 자원화' / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 [6.3 지방선거 사전투표 참여 독려 기자회견]
10:20 [시각장애인 선거정보 접근권 보장 촉구 기자회견]
10:40 [공직자 허위 재산신고 의혹 기자회견]
11:00 [인천공항 노동자 안전 문제 기자회견]
14:00 [홈플러스 정상화 약속 이행 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
09:30 전문가 긴급 좌담회 <서울의 안전 이대로 괜찮은가?> / 국회 본관 대표회의실(206호)
10:30 김종무 서울 강동구청장 후보 지원유세 / 암사역 3번출구
11:40 문종철 서울 광진구청장 후보 지원유세 / 롯데백화점 건대스타시티점 앞 교차로
13:00 유동균 서울 마포구청장 후보 지원유세 / 망원역 1번 출구 앞
17:30 오중기 경북도지사 후보·나영민 경북 김천시장 후보지원 유세 / 탑텐 김천혁신도시점 앞 사거리
18:50 오중기 경북도지사 후보·장세용 경북 구미시장 후보 지원 구미시청 상가 시민인사 / 한국투자증권 구미지점 앞
*한병도 공동상임선대위원장
09:30 김부겸 대구광역시장 후보 지원유세 및 군위시장 방문 / 군위재래시장
11:00 김부겸 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 이전 예정지 현장 방문 / 대구광역시 군위군 소보면 봉내길 257
13:30 박형룡 대구광역시 달성군 국회의원 후보 공약 지원 기자간담회 / 박형룡 후보 선거사무소
17:30 이원택 전북특별자치도지사 후보 퇴근길 인사 / 익산 전자랜드 사거리
18:30 이원택 전북특별자치도지사 후보 집중유세 / 익산 전자랜드 사거리
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
11:50 논산 화지중앙시장 방문 / 화지중앙시장 2주차장
12:30 논산 화지중앙시장 유세 / 논산타워 앞, 구 아원백화점
15:00 충남대 대학생 간담회 / 조원휘 유성구청장 후보 캠프
15:35 충남대 정문 유세 / 충남대 정문
16:40 금산 수삼센터 약초거리 도보유세 / 하나로마트 금산농협 비호점
*송언석 공동선거대책위원장
09:00 추경호 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 건설 예정 부지 현장 방문 / 소보면 신공항 예정지 정상
10:30 추경호 대구광역시장 후보, 김진열 대구 군위군수 후보 대구 군위전통시장 합동유세 / 군위전통시장
14:00 김영환 충청북도지사 후보, 이범석 충북 청주시장 후보 청주시 상당구 집중 유세 / 굿모닝타워 앞 사거리
18:20 김길수 강원 영월군수 후보, 임광식 강원 횡성군수 후보 집중 유세 / 하송주공 3단지
*정점식 공동선거대책위원장
09:00 추경호 대구광역시장 후보 대구경북통합신공항 건설 예정 부지 현장 방문 / 소보면 신공항 예정지 정상
10:30 추경호 대구광역시장 후보, 김진열 대구 군위군수 후보 대구 군위전통시장 합동유세 / 군위전통시장
◆조국혁신당
*서왕진 상임선대위원장
10:00 중앙선거대책위원회 / 광산구을 배수진 후보 선거사무소
10:50 광산구 유세 및 시장 순회 인사
13:30 곡성 유세 및 상가 순회 인사
17:10 여수 유세 및 상가 순회 인사
◆개혁신당
*이준석 총괄선대위원장
09:30 경기도 현장 중앙선거대책위원회의 / 남양주시 경춘로 1807, 1층
12:30 강원도 삼척시 중앙시장 집중 유세 / 삼척시 중앙로 236
13:30 강원도 동해시 북평오일장 유세 및 시장 인사 / 강원 동해시 대동로 132
19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 남성사계시장 앞
*천하람 공동선대위원장
07:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세 / 선학역 4번출구
11:00 TV조선 <류병수의 강펀치> 출연
14:50 MBC <뉴스외전> 출연
19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 총신대입구(이수)역 14번출구
21:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세 / 선학동먹자골목
22:00 정승연TV 라이브방송 출연
*이주영 공동 선대위원장
09:30 경기도 현장 중앙선거대책위원회의 / 남양주시 경춘로 1807, 1층
10:30 김성열 하남갑 국회의원 후보 지원유세 / 경기 하남 감이동 438, 감일푸르지오마크베르 2층
15:00 채송준 강남구 구의원 후보 지원유세 / 한티역 7번 출구 공영주차장
19:00 서울특별시 동작구 집중 유세 / 남성사계시장 앞
chogiza@newspim.com