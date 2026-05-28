유가, 미군의 이란 군사시설 타격 소식에 2% 가까이 반등

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 간밤(현지시간 27일) 뉴욕 거래 시간에서 5% 넘게 하락한 서부텍사스산 원유(WTI) 선물이 28일 오전 아시아 거래 시간으로 넘어오면서 2% 가까이 반등했다.
미군이 이란의 군사 시설을 재차 공격했다는 소식에 WTI는 1.94% 오른 배럴당 90.40 달러를 나타냈다.
앞서 뉴욕 거래에서 WTI는 전일보다 5.55%(5.21달러) 떨어진 88.68달러에 마감했다.
osy75@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 간밤(현지시간 27일) 뉴욕 거래 시간에서 5% 넘게 하락한 서부텍사스산 원유(WTI) 선물이 28일 오전 아시아 거래 시간으로 넘어오면서 2% 가까이 반등했다.
미군이 이란의 군사 시설을 재차 공격했다는 소식에 WTI는 1.94% 오른 배럴당 90.40 달러를 나타냈다.
앞서 뉴욕 거래에서 WTI는 전일보다 5.55%(5.21달러) 떨어진 88.68달러에 마감했다.
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