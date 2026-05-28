청와대 "대기업 초과이익 재분배, 터놓고 얘기해야…다양한 공론화 기회 있기를"

김영훈 노동부 장관, 내달 1일 긴급토론회 예고



[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 28일 삼성전자 노사 간의 성과급 합의로 인해 대기업의 초과이익 재분배가 쟁점화하자 "다양한 사회적 문제점과 과제들이 제기된 만큼 터놓고 얘기해야 할 문제"라며 "다양한 공론화 기회가 있으면 한다는 입장"이라고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 김영훈 고용노동부 장관이 대기업의 초과이익 재분배를 주제로 다음 달 1일 긴급토론회를 열겠다고 예고한 것에 대해 이같은 입장을 내놨다.

김영훈 고용노동부 장관가운데, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 지난 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. [사진=뉴스핌DB]

김영훈 장관은 전날인 27일 정부세종청사에서 연 출입기자단 차담회에서 "대기업의 초과이익을 어떻게 사회적 분배할 것인가에 대한 유일한 해법은 사회적 대화밖에 없다"며 다음주 월요일 노동부 주관 긴급토론회를 열 생각"이라고 했다.

김영훈 장관은 "오늘날 삼성전자의 성공은 노사의 헌신적 노력에 더해 각종 사회 지원이 합쳐져 이뤄진 것"이라며 "정부는 연구나 실태조사 등 사회적 대화가 활성화되도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

토론회는 가칭 '한국형 사회연대임금정책' 가능성을 모색하는 자리가 될 전망이다.

사회연대임금정책은 노동시장 내 임금 격차를 줄이는 임금 정책이다. 동일가치노동 동일임금을 원칙으로 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 간 소득 불평등을 완화하는 것을 목표로 한다.

김정관 산업부 장관이 지난 27일 세종청사 근처 식당에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.05.28 gkdud9387@newspim.com

반면 김정관 산업통상부 장관은 삼성전자 노사가 성과급을 놓고 이견을 보이던 지난달 27일 세종정부청사에서 열린 기자간담회에서 "삼성전자의 이익을 경영진과 엔지니어, 근로자만의 결실로 볼 수 있는가"라며 "회사에 이익이 났다고 회사 안 사람들끼리 그 이익을 나눠도 되느냐"고 질문을 던졌다.

그러면서 "반도체는 이익이 났다고 끝나는 것이 아니라 대규모 투자가 지속되지 않으면 생존할 수 없는 구조"라며 "현 단계에서 어느 정도 이익을 누리고 미래 세대에게 물려줄 것인가. 미래 경쟁력을 유지하는 것 사이의 조화가 필요하다"고 말했다. 당장의 이익을 배분하는 것보다 미래를 위한 투자에도 무게를 둔 발언으로 해석된다.

강 수석대변인은 "노동부 장관은 노동부 장관의 입장에서 성과 배분의 사회적 공론화 필요성을 언급한 것이고, 산업부 장관은 산업부 장관의 입장에서 기업의 초과 영업이익이나 이윤에 대해서 또 말할 수 있다"며 "이 과정에서 여러 다양한 사회적 문제점들, 그리고 앞으로 논의해야 될 사회적 과제들이 제기된 만큼 우리 사회가 터놓고 논의해봐야 될 문제"라고 했다.

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