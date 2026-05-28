서울시, 29일 자정부터 서소문고가 잔여 구조물 철거 진행…30일 새벽 완료

근로자 진입 없이 굴착기 통한 '압쇄 공법' 도입, 철거 시간 40시간→15시간

파편 낙하·소음막는 에어방음벽 설치…GPR탐사·철도 궤도보호 등 사전 조치

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 철거 작업 중 무너짐 사고가 발생한 서울 서소문 고가차도 잔여 구조물에 대한 긴급 철거 공사가 29일 자정부터 시작된다.

이 작업은 사전 안전 보양(보강) 작업 및 철거 작업(15시간)과 마무리(14시간) 등을 포함해 총 29시간이 소요될 예정이다. 정상적으로 진행될 경우 토요일인 30일 오전 5시까지 철거와 시험운행을 포함한 모든 작업이 완료된다. 이후 서소문로 차량 통행과 경의선 열차 운행이 가능할 전망이다.

28일 서울시에 따르면 서소문 고가차도 잔여 구조물 철거 공사가 고용노동부 소관 '작업중지 해제 심의위원회'와 관련 기관 합동회의를 거쳐 고용노동부 작업계획 승인이 완료됨에 따라 29일 자정부터 시작된다.

서울시가 29일 자정부터 무너짐 사고가 발생한 서대문구 서소문 고가도로 잔여구조물 철거에 돌입한다. 앞서 지난 26일 철거 공사 현장에서 상판 일부가 무너져 작업자 3명이 사망하고 3명이 부상 당한 사고가 발생했다. 사진은 사고 직후 소방대원들이 구조 작업에 나선 모습 [사진=뉴스핌DB]

이번 긴급 철거는 잔여 구조물을 신속하게 제거해 시민 안전을 확보하고 현재 차량 통행이 중단된 서소문로와 경의중앙선 운행을 정상화하기 위한 조치다.

서울시는 잔존 구조물 상황과 시민안전, 신속한 철거를 위해 '압쇄 공법'을 활용해 서소문 고가 잔여 구조물 전면 철거를 진행한다고 설명했다. '압쇄 공법'은 유압에 의해 작동하는 압쇄기(Crusher)를 부착한 굴삭기가 철거물을 파쇄하는 것으로 건축물을 빠르고 안전하게 해체할 수 있는 보편화된 방법이다.

실제 압쇄기를 활용해 전면 철거를 진행할 경우 기존 상부구조물을 하나씩 절단해 크레인으로 인양하는 순차 철거보다 시공 효율성이 높아 40시간가량 예상됐던 공사 시간을 15시간 이내로 절반 이상 단축할 수 있다. 15시간 중 약 8시간은 사전 보양작업 및 주변정리며 나머지 7시간은 압쇄 철거 및 잔해물 운반 등 작업에 소요된다. 사전보양 및 구조물 철거가 진행되는 29일 자정부터 오후 3시까지는 공사장 인근 도로가 전면 통제된다.

시는 압쇄기 부착 굴삭기 4대를 투입해 고가 외측에서 잔여 구조물을 직접 파쇄하고 잔해가 밑으로 자연 낙하하도록 할 계획이다. 작업자가 철거 구간에 직접 진입하지 않아도 되고 손상된 거더(보)를 크레인으로 들어 올리는 과정도 생략돼 인양 중 거더가 끊어지는 등 위험을 없앨 수 있다고 시는 설명했다.

아울러 철거 과정에서 발생할 수 있는 파편 낙하 등을 막기 위해 철저한 사전 안전 보양 조치도 시행한다. 먼저 낙하물과 소음을 차단하는 방호시설인 '에어 방음벽'을 설치하고 철도시설물(경의중앙선·서울지하철 2호선) 보호를 위한 지표투과레이더(GPR) 탐사를 실시한다. 또 철도 궤도 상부에 두께 20㎜의 철판과 2m 이상의 모래를 두껍게 쌓아 충격을 흡수하도록 사전 조치한다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "압쇄 공법에 따른 상부 거더 해체 작업계획을 고용노동부로부터 승인을 받았다"며 "시민 안전과 불편 최소화를 최우선으로 최대한 신속하게 철거를 완료할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com