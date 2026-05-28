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美, 드론 스타트업 직접 키운다…트럼프 행정부 "지분 투자까지 검토"

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 행정부가 28일 드론업체 자금지원 논의했다
  • 국방부는 일부 업체 지분확보 방안도 검토했다
  • 미국은 드론증산 추진 속 업계 주가가 급등했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'드론 도미넌스' 본격화...언유주얼 머신스 37% 급등
국방부 예산 540억달러 확대 추진

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 트럼프 행정부가 미국 내 드론 생산 확대와 비용 절감을 위해 일부 드론 업체들에 대한 대규모 자금 지원을 추진하고 있는 것으로 전해졌다. 미국 정부가 드론 스타트업에 직접 자금을 투입하고 일부 지분까지 확보하는 방안이 검토되면서, 미국 방산·드론 산업이 새로운 성장 국면에 진입하고 있다는 평가가 나온다.

월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들을 인용해 트럼프 행정부와 미 국방부가 일부 드론 업체들에 대한 자금 지원 계약을 논의 중이라고 보도했다.

논의에는 바이든 행정부 시절 국가안보 공급망 핵심 기업 지원을 위해 설립된 전략자본실(OSC·Office of Strategic Capital)도 참여한 것으로 전해졌다.

현재 협상은 아직 초기 단계지만, 국방부는 최종 조건 확정 전 관련 기업들에 대한 검토 작업을 계속 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

특히 일부 자금 지원안에는 대출과 지분 투자를 결합한 방식이 포함돼 있어, 미국 정부가 해당 드론 업체들의 일부 지분을 직접 보유하게 될 가능성도 거론된다.

언유주얼 머신스 드론 부품 [사진=업체 제공]

트럼프 "드론 우위 확보는 대통령 우선 과제"

이번 계획은 미 국방부의 '드론 도미넌스(Drone Dominance)' 전략과 맞물려 추진되고 있다.

드론 도미넌스는 2027년 말까지 약 30만대 규모의 저가 공격용 드론 전력을 구축하기 위한 11억달러 규모 프로젝트다.

트럼프 대통령은 2027 회계연도 1조5000억달러 규모 국방 예산안에서 드론 우위 확보를 '대통령 우선 과제(presidential priority)'로 규정한 것으로 전해졌다.

국방부는 현재 약 2억2500만달러 수준인 드론 전담 조직 '국방 자율전쟁 그룹(DAWG·Defense Autonomous Warfare Group)' 예산을 540억달러 이상으로 대폭 확대해줄 것을 요청한 상태다.

미 국방부 관계자는 "현재 변경 가능성이 있는 사전 논의(pre-decisional matters)에 대해서는 언급하지 않겠다"며 "최종 결정은 추후 공식 발표를 통해 공개할 것"이라고 밝혔다.

◆ 언유주얼 머신스·네로스·PDW 지원 검토

국방부가 자금 지원 대상으로 검토 중인 업체로는 ▲언유주얼 머신스(UMAC) ▲네로스 테크놀로지스(Neros Technologies) ▲퍼포먼스 드론 웍스(PDW) 등이 거론된다.

언유주얼 머신스는 도널드 트럼프 주니어가 주주이자 자문위원으로 참여 중인 드론 부품업체다. 네로스는 세쿼이아캐피털이 투자한 자율 비행·FPV(1인칭 시점) 드론 스타트업이며, 퍼포먼스 드론 웍스는 미 육군에 정찰 드론을 공급하는 계약을 따낸 업체다.

네로스는 최근 열린 드론 도미넌스 경쟁에서 2위를 차지한 것으로 알려졌다. 회사는 지금까지 벤처캐피털로부터 1억2000만달러 이상을 유치했다.

퍼포먼스 드론 웍스 역시 약 2억달러 규모 투자금을 확보한 상태다.

WSJ 보도 이후 드론 관련주들은 일제히 급등했다.

언유주얼 머신스는 개장 전 거래에서 37% 급등했고, 드론 기술 업체 파워러스를 인수할 예정인 아우레우스 그린웨이(PUSA)는 약 30% 상승했다. 해당 거래 역시 트럼프 일가의 지원을 받고 있는 것으로 전해졌다.

이 밖에 ▲레드캣(RCAT) ▲크라토스 디펜스(KTOS) ▲에어로바이런먼트(AVAV) ▲스워머(SWMR) 등 미국 드론 업체들도 개장 전 거래에서 7~13% 상승했다.

◆ "美 드론 생산능력 턱없이 부족"…우크라와 격차

미국 정부가 드론 산업 육성에 본격적으로 나선 배경에는 글로벌 드론 경쟁 심화가 자리하고 있다.

2025년 기준 미국의 연간 드론 생산 능력은 최대 10만대 수준으로 추산된다. 반면 우크라이나는 지난해 약 400만대 드론을 생산한 것으로 알려졌다.

미국 드론 업계는 그동안 국방부가 미래 생산 확대를 지원할 만큼 충분한 물량을 구매하지 않고 있다고 지속적으로 불만을 제기해왔다.

특히 미국산 드론 상당수는 국방부 목표 가격인 대당 5000달러보다 수만달러 비싼 수준에 판매되고 있어 생산 효율 개선 필요성이 꾸준히 제기돼왔다.

시장에서는 이번 자금 지원 논의가 미국 군 당국이 드론 스타트업 육성에 본격적으로 나서는 가장 강력한 신호라는 평가가 나온다.

국방혁신부대(DIU)에 따르면 트럼프 대통령의 두 번째 임기 이전까지 국방부 매출은 미국 전체 상업·정부 드론 시스템 판매의 2% 미만에 불과했다.

다만 신규 예산안이 통과될 경우 미국 드론 산업의 성장 속도는 크게 달라질 수 있다는 전망이 나온다.

koinwon@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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